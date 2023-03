Chano volvió a los escenarios: ”Aprovecho para decir que estoy bien”

domingo 12 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Luego de recibir su alta médica tras haber estado internado durante dos semanas en el Sanatorio Otamendi a causa de lo que sería una infección, Chano Moreno Charpentier volvió a los escenarios en La Plata.



Así se pudo ver en las imágenes que difundieron en Invasores de la TV, el programa que conducen María Belén Ludueña y Luis Ventura por América, donde se ve al cantante dando uno de sus shows donde fue ovacionado por sus fanáticos.



Además, Chano se había dirigido a su público y el cronista Tucho Des-Casi se encargó de reproducirlas: “Aprovecho que están los medios para decir que estoy bien”.



“Pedí que me sacaran la intubación porque me lastimaban las cuerdas vocales”, cerró el músico, que ya había declarado que después de sus tres presentaciones (el 10 y 11 de marzo en el Estadio Atenas de La Plata y el 17 en el Hipódromo de San Isidro para el regreso del festival Lollapalooza) “por mucho tiempo no vuelvo a tocar”.