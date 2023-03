Con uno menos, el Rojo rescató un punto ante Barracas

sábado 11 de marzo de 2023 | 6:01hs.

Barracas Central e Independiente no se sacaron ventajas en el partido que puso en marcha la 7° fecha de la Liga Profesional. Con goles de Baltasar Barcia para el Rojo y Facundo Mater para el Guapo, fue igualdad 1-1. Sergio Barreto fue expulsado en el primer tiempo.



El duelo arrancó con todo. Antes de los 30 segundo, Baltasar Barcia quedó solo dentro del área y sacó un potente remate que no pudo contener Andrés Desabato y abrió el marcador en favor del elenco de Leandro Stillitano. Los de Rodolfo De Paoli reaccionaron rápido y a los cuatro minutos, Facundo Mater encontró un rebote fuera del área tras un tiro de esquina y le rompió el arco a Rodrigo Rey para establecer el empate.



Pese a la promesa de lluvia de goles, no hubo más emociones, aunque se armó un entretenido partido de ida y vuelta. Poco antes de la media hora de juego, a la visita se le hizo el partido cuesta arriba por la expulsión de Sergio Barreto, que llegó tarde y con la plancha sobre Ricardo Centurión por lo que Fernando Echenique no dudó en mostrarle la roja.



Independiente tuvo varias llegadas de riesgo con un hombre menos, pero le faltó efectividad. La más clara estuvo en los pies de Matías Giménez, que definió por entre las piernas del arquero pero Francisco Álvarez llegó con lo justo para salvarla sobre la línea, y en el complemento fue más Barracas Central, que también tuvo situaciones importantes pero no logró romper la paridad.



Fue final 1-1 en el estadio Claudio Tapia, algo que no dejó conforme a ninguno, ya que el arranque en el certamen no es el esperado, sobre todo para el Rojo.



Juegan los líderes

Defensa y Justicia y San Lorenzo, líderes de la Liga Profesional, jugarán sus respectivos duelos ante Talleres y Gimnasia.



El Santo será local desde las 17 ante el Lobo, mientras que el Halcón jugará en Florencio Varela ante los cordobeses, a partir de las 19.15.



La jornada se cerrará con dos encuentros a las 21.30. En Santiago del Estero, Central Córdoba recibirá a Tigre, mientras que Belgrano será local en Córdoba frente a Lanús.