Distribuidores de pollitos presentarán amparo judicial

jueves 09 de marzo de 2023 | 6:04hs.

Productores y distribuidores de pollitos de la provincia de Misiones evalúan presentar un amparo judicial ante las autoridades del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), solicitando que se levanten las restricciones por gripe aviar en Misiones, donde hasta el momento no se reportaron casos confirmados.



Desde que se informó el primer caso de gripe aviar en Jujuy, en la zona de Laguna de Pozuelos, se fueron incrementando las notificaciones en el país y de acuerdo al último reporte de Senasa, hay 40 casos confirmados. A Córdoba corresponden 16, 9 de Buenos Aires, 4 de Neuquén, 4 en Santa Fe, 2 en Río Negro y los restantes en Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, San Luis y Salta.



Hasta el momento no hay casos reportados en Misiones y allí radica el malestar de los productores locales, quienes están incluidos en la medida que dictó el Senasa de prohibir la venta y distribución de aves vivas en distintos establecimientos como forrajerías o veterinarias. También se prohibió la realización de exposiciones o ferias.



La denominada influenza aviar de alta patogenicidad es una enfermedad de alto impacto en la biodiversidad y producción avícola que se transmite mediante un virus que afecta a aves silvestres y de corral como patos, pavos y gallinas. Nunca antes se había reportado casos en el país.



La emergencia fue declarada el pasado 16 de febrero y desde diferentes asociaciones de productores del país, anticiparon la intención de presentar medidas cautelares. En esa misma línea, pequeños y medianos distribuidores locales están en el proceso de juntar firmas de adhesión para una presentación ante el ente de control nacional. El principal argumento para que la restricción no alcance a Misiones es su situación sanitaria ya que no se reportan casos de gripe aviar. Mensualmente ingresan en una cifra cercana 100 mil pollos para ser comercializados en Misiones.