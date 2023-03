Suspenden una ayuda excepcional a trabajadores

miércoles 08 de marzo de 2023 | 6:04hs.

La Justicia federal dio lugar ayer a la medida cautelar solicitada por la Mesa de Enlace y suspendió los efectos de la Resolución 230/2022 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA).



Se establecía de forma unilateral el pago de una asignación no remunerativa de $26.000 para trabajadores rurales, monto que se adicionaba a la asignación de $24.000 estipulada por el DNU 841/2022, detallaron desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). Hasta que el Ministerio de Trabajo se expida respecto de la impugnación, los empleadores del agro quedarán exceptuados de abonar dicha suma. “Tampoco se advierte que se hayan desarrollado motivos fundados para justificar la diferencia en el bono extraordinario fijado para este sector”, plantearon desde Came.