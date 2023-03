Wanda Nara se obsequió a sí misma un auto de 180 mil dólares: “Me lo merezco”

domingo 05 de marzo de 2023 | 6:00hs.

En medio de las especulaciones por su supuesta reconciliación con Mauro Icardi, sorprendió que Wanda Nara se pusiera en el centro de la escena por un mimo que se hizo a sí misma.La conductora de MasterChef, pícara con sus seguidores, contó que se está portando tan bien que sintió que era momento de comprarse ese objeto costosísimo que deseaba desde hace tiempo.

Wanda se mostró manejando su nuevo auto, súper full. Aunque no comentó qué modelo es, sí dejó en claro que se trata de uno de los últimos de Audi, ya que filmó el volante con el logo de la marca y los 49 km que ya hizo paseando por Buenos Aires.“Como me estoy portando muy bien, me compré un regalo”, cerró contenta, celebrando el obsequio que se hizo y le costó 180 mil dólares.