Horarios y TV para seguir el fin de semana tuerca

viernes 03 de marzo de 2023 | 22:10hs.

Este fin de semana los amantes de los deportes tuercas romperán con el ‘abstinencia de adrenalina’ y los corazones volverán a latir fuerte con un fin de semana bien tuerca. Habrá para todos los gustos.

En el caso de los misioneros las miradas estarán puestas en el Turismo Carretera (TC), que disputará su segunda fecha en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén, ubicado en la localidad de Centenario en Neuquén. En la ‘máxima’ estará Carlitos Okulovich (Torino), quien buscará la recuperación luego de un flojo arranque en Viedma. En el TC Pista saldrá a pista Rudito Bundziak (Chevrolet), quien viene de hacer podio en su debut.

“Vamos a un trazado que me gusta, donde me siento cómodo, pero donde me cuesta redondear buenas finales. Ése será el desafío para esta segunda fecha”, comentó Okulovich en el previa.

Por su parte, el piloto oriundo de Puerto Iguazú, indicó “estamos contentos por haber arrancado muy bien en Viedma. Claro que las expectativas son las mejores después de esta fecha. Igual no nos queremos relajar y charlamos con el motorista, ya que pensábamos que se podía mejorar un poco por ese lado”.

La actividad en el trazado de 4380 metros de extensión arrancará el día sábado, con los entrenamientos desde las 10 y se podrá ver por Motor Play (servicio pagado) y desde las 11 por Deportv. A partir de las 15.05 se llevará a cabo la clasificación del TC Pista y luego del TC. Toda la actividad se podrá ver por Deportv. En tanto que, las series del TC Pista se disputarán desde las 17.15 (Motor Play). El domingo las finales se correrá desde las 12.10 y contará con la transmisión de la TV Pública desde las 11.

Canapino debuta en la Indy Light

El ídolo de Chevrolet Agustín Canapino (Dallara Chevrolet de Juncos – Hollinger Racing) debutará en la Indy Light, que disputará su fecha apertura en el circuito semipermanente de Saint Petersburgo en Estados Unidos.

En la sesión inicial de prácticas oficiales de hoy logró ser uno de los mejores novatos de esta jornada y quedó en la 19ª posición.

El arrecifeño llevó a cabo un plan que cumplió a la letra, y giró sin complicaciones en la pista de 2,9 Km. diagramada en una pista de aterrizaje y la zona urbana de Saint Petersburgo, completando 34 vueltas y registrando en la mejor 1m02s3629, y que lo ubicó a 0s7484 del australiano Scott Dixon (Dallara Honda de Chip Ganassi Racing), quien fue el mejor del día.

Canapino volverá a pista mañana para la sesión de prácticas sabatina que está programada para las 12 de Argentina, y que servirá para los ajustes finales de cara a la clasificación que se realizará a las 16.15. Toda la actividad se podrá ver por Star+.

El domingo desde las 14 irá la final a 100 vueltas. La transmisión comenzará desde las 14.10 por ESPN 2.

Colapinto junto a la F1

El argentino Franco Colapinto ocupó la 12ª posición de la sesión clasificatoria de Fórmula 3 FIA, que abre su campeonato en Sakhir, Bahrein, junto a la Fórmula 1.

En una sesión que tuvo a 20 de los 30 participantes presentes escalonarse en menos de un segundo de diferencia y mostrando una sucesión de cambios de posiciones en los minutos finales de la sesión.

Con el auto del equipo MP Motorsport, Colapinto logró una vuelta de 1m47s398, y con ello quedó 343/1000 del italiano Gabriel Minì (Hitech Pulse – Eight), quien resistió en la pole ante el intento de su compatriota Gabriel Borotoleto (Trident), quien había encabezado el entrenamiento.

Sobre los últimos minutos, varios pilotos fueron mejorando sus registros y relegaron a Colapinto al 13º lugar de la sesión que luego tuvo variantes debido a una penalización de Zack O’Sullivan -por excederse en la curva 13- quien había obtenido el décimo puesto, pero fue sancionado y reubicado 18º.

Ante esta incidencia, Colapinto ascendió un lugar en la clasificación se reclasificó en la 12ª posición, y con adquirió el derecho para largar en pole en la grilla de la Carrera Sprint, al invertirse los doce lugares de la tanda para dicha competencia.

El sábado, a las 6.15 se disputará la Carrera Sprint (20 vueltas) y el domingo a las 5.50 se desarrollará la Carrera Principal (23 vueltas). Toda la actividad se podrá ver por Star+

Vuelve la F1 y Alonso dominó los ensayos

La Fórmula 1 dará comienzo este fin de semana en el Circuito Internacional de Sakhir en Bahréin.

El español Fernando Alonso, con un renovado Aston Martin, sorprendió esta tarde y obtuvo el tiempo más rápido en la segunda sesión de entrenamientos.

El piloto asturiano, de 41 años, mantuvo un buen ritmo a lo largo de las 22 vueltas que giró al trazado de 5.412 metros de extensión. El automovilista que el año pasado defendió los colores de la escudería Alpine concretó un tiempo de 1m30s907/1000, aventajando por solamente 169 milésimas al actual campeón mundial, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Alonso, campeón mundial en las temporadas 2005 y 2006, había exhibido un rendimiento más que aceptable también en la primera tanda de ensayos libres, cuando quedó a poco menos de 450/1000 del más rápido, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez, el otro piloto de Red Bull que en la sesión posterior terminó tercero, a 171 milésimas del nacido en Oviedo.

Mañana, la acción continuará con la tercera sesión de entrenamientos, a partir de la hora 8,30 de Argentina (Star+), y posteriormente a las 12.00 se realizará la clasificación del GP de Bahrein, que se podrá ver por Espn 2 y Star+ . El domingo desde las 11.55 irá la final que se podrá ver por Fox Sport.