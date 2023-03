“Cuando venís de abajo valorás más las cosas”

viernes 03 de marzo de 2023 | 2:30hs.

El Coloso escribe páginas de fútbol. Abre sus puertas, aguarda por los protagonistas e invita a grandes desafíos, de esos que atraviesan por todos los estadíos; de esos que atrapan y duren 90, 120 minutos o lleguen a definición de penales; de esos que cuenten con gladiadores ya sea de los clubes con historia o aquellos que comienzan a pedir permiso y se ganan un lugar en el olimpo.

Por allí anda Richard Schunke, envuelto en euforia, identificado con ese potrero misionero con olor a tierra colorada y bendecido con esa aura divina que el propio protagonista se encarga de destacar cada vez que reflexiona sobre el fútbol, su mundo, ese que en los últimos tiempos le hace guiños reconfortantes y lo hacen ir por más capítulos dentro de una cancha.

La épica ante Flamengo (triunfo 5-4 por penales) en el coliseo llamado Maracaná todavía retumba. Y ahí, con el eco aún en su máxima expresión hay un campeón misionero de la Recopa Conmebol, que disfruta, se motiva y se anima a elevar la vara, como si presumiera que aún le aguardan más historias de la saga.

Saborear el título, los momentos para disfrutar, cómo maduró el equipo para instancias clave, los pormenores de la intensa final con Flamengo, el momento de ejecutar un penal en la serie, construir una carrera desde abajo y lo que viene, fueron abordados por el futbolista misionero.

El nacido en 25 de Mayo escribió un capítulo imborrable en su carrera.

El logro. “En el momento del último penal, que mi compañero (Anthony Landazuri) lo hizo empezás a disfrutar a full, con tus compañeros, con la copa, a partir de ese momento se empieza a disfrutar, un logro tan importante como ganarle al Flamengo por penales en el Maracaná”.

Aplomo para instancias clave. “Estamos acostumbrados a jugar partidos importantes, la experiencia de haber jugado, ganado y a pesar de haber perdido, te da cierta experiencia. Fue un poco eso el partido, más en el segundo tiempo y suplementario que supimos estar bien parados, porque en el primer tiempo sufrimos un poco más. Puede pasar un poco por haber jugado estas instancias, el ganar te lleva a ganar”.

Máxima tensión. “Nunca hubo un quiebre, siempre se mantuvo tenso el partido hasta el minuto que nos hicieron el gol, decís uff… todo un esfuerzo importante y que te hagan un gol así, fue duro para nosotros. Terminó el partido y llegó el suplementario y el técnico nos dijo que estemos presentes. Lo estuvimos, si bien no tuvimos el control de la pelota, pero sí estuvimos a la altura. Nunca estuvo ese momento de decir ‘lo ganamos’”.

El penal. “Estaba nervioso antes, cuando fui caminando estaba convencido dónde lo iba a patear; en la previa, ese momento estuvo bueno. El último penal contra Nacional (de Montevideo por Libertadores 2020) lo erré, me tocó patear en una final tan importante en el Maracaná y fue impresionante, no me voy a arrepentir de haberlo pateado nunca”.

Hambre de gloria. “Si bien nadie te regala nada, todo lo que uno vivió, lo que le tocó vivir que Dios lo permitió a mí me trajo hasta acá. De venir del ascenso, cuando uno viene de abajo siempre valora más las cosas, de donde Dios te sacó y te puso, sin olvidar de dónde me sacó.

Y después enfrentar a jugadores que hayan jugado en Europa, de primer nivel… Flamengo tiene una plantilla que supera ampliamente a cualquier equipo de América o Sudamérica, es de los más importantes… hasta de Europa diría.. fue impresionante. Haber jugado ese partido de la manera que lo hicimos fue muy bueno.

Hacer historia e ir por más. “Sí, puede ser (desde lo personal haber quedado ya), en la historia de Independiente. El sexto título en cinco o seis años es historia para el club, y ahora lo que se viene es seguir compitiendo, trabajando, disfrutar del fútbol, del día a día, la carrera es corta. Contento por todo lo que se logró y se está logrando”.