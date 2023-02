"El rock nunca es moda pero siempre va a estar"

jueves 23 de febrero de 2023 | 6:00hs.

Quizás la rosa de los vientos se equivoca al señalarnos un horizonte ajeno a la furia creativa de baterías y guitarras. La Argentina, tierra del rock ‘n roll en vertientes pioneras, resiste y afina con nuevos proyectos.

En los años finales del siglo XX, con poesía de calle y sonoridad novedosa nacía en Quilmes La 25, banda liderada por Mauricio Lescano o Junior 25, frontman y autor de la mayoría de sus canciones.

Eran los 90, y la agrupación surgía en medio del recambio de la escena del rock local, cuando también aparecían otras formaciones con inspiración rolinga y líricas barriales que enarbolaban los valores de la amistad y el lugar de pertenencia y que retroalimentaron una subcultura desde la mística de las tribunas y la estética.

La 25 se disolvió en 2021, cuando se esperaba que celebre justamente su cuarto de siglo y tras esa separación, Junior presentó en octubre de ese mismo año su flamante grupo Caras Extrañas, que comenzó a girar apenas dio tregua la pandemia.

Protagonista ineludible de un tiempo histórico, con un legado en la música y también con gran proyección hacia adelante, Junior llega a Posadas mañana con su nueva banda Caras Extrañas, para dar un concierto único en Umma en el que saldrán icónicas y recientes composiciones.

La banda se completa con Rodia en guitarra acústica, Heber en batería, Gastón Picazo en teclados, Arito en guitarra, Juano Bang en bajo y Juan en armónica.

Voz y esencia

Richar Vera y Alejandro Batalla charlaron con el ya legendario músico antes de su arribo a Posadas en una entrevista transmitida en el programa radial Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

La reciente fiesta del Cosquín Rock en Córdoba con la adrenalina aún en la piel, la nueva búsqueda artística en este momento de su vida y también el rock como expresión eterna, fueron algunos de los temas en los que se explayó.

¿Cómo fue la experiencia en Cosquín Rock con tu nueva banda? y también cantaste con Juanse, fue un Cosquín inolvidable además por la convocatoria, ¿vos cómo lo viviste?

Con Juanse somos amigos de siempre de la música, también Teté (La Renga) subió a cantar con Caras Extrañas, Cosquín tiene eso de que las bandas se puedan cruzar y compartir, algo que no siempre sucede, porque cada músico está en su proyecto. Cosquín tiene ese condimento federal que está buenísimo y los músicos nos juntamos, nos cruzamos, y el público está feliz.

Junior 25 junto a su nueva banda en el escenario del Cosquín Rock.

Ahora ya volvimos a Buenos Aires y estamos preparando esta gira por el Norte, vamos a Posadas el viernes (por mañana) y el sábado vamos al Cosquín Rock de Asunción, Paraguay.

Caras Extrañas recuerda a La 25 pero también parece más refinada ¿se puede decir eso, lo pensás así también?

Creo que es así, que la historia continúa y que todo es mucho mejor a todo nivel. En poco tiempo con la banda ya se hizo muchísimo y ni sacamos el disco todavía, ya llevamos editadas siete canciones y en poquito más nos ponemos a grabar el final del disco para que salga a mediados de año y eso va a ser súper importante. Además, hicimos conciertos a pleno, fuimos a estadios y festivales. Y claro que en los shows voy a hacer las canciones de siempre de La 25, que me van a acompañar toda la vida y también cosas nuevas que estamos sacando ahora.

El ‘argestone’ es un invento argentino y ese sonido tan nuestro y tan de tu música, yo lo escucho hoy en Caras Extrañas más hacia Keith Richards con su guitarra…

Es cierto, por ahí tiene que ver con la canción, pero siempre estamos en la búsqueda permanente de sonidos de distintas violas. Es que es eso lo que nos gusta, entrar a un estudio, probar, crear. Creo que todo tiene que ver con la esencia, con no salirse de la esencia que de ahí fluye todo.

Entre las grabaciones de Caras Extrañas hay un tema con Pato Fontanet, ¿habrá más invitados en el álbum que están grabando?

Siempre dijimos de juntarnos y hacer algo y la pandemia dio para eso, hicimos Ya no, que creo que es uno de los mejores temas por lo que significa y me pareció bueno que esté él en ese tema presente. Es un amigo y disfrutamos mucho grabando. Y en cuanto a tocar con otros músicos, en el comienzo esa era la idea, porque el origen de la banda fue ese, juntarse a tocar entre amigos, después empezamos a girar cuando pasó la pandemia. Yo quería una banda, a mí me gusta el formato banda de rock, nada de unipersonal. Si pinta vamos a invitar a más amigos músicos pero nada está definido.

Con La 25 viniste a Posadas en varias ocasiones, ¿cómo es reencontrarte con el público de otras ciudades, de hacer kilómetros para ver a la gente que canta tus canciones?

Esa es la magia de la música, la conexión que se genera es algo especial. Vos hablás con alguien unos minutos y parece que lo conocés de toda la vida, y es que realmente esa conexión es la esencia de la música, porque quizás a los pibes les pasó alguna de las vivencias que contamos nosotros y se produce eso de sentirse cercano y familiar. Creo que eso es de lo más lindo que tiene esta carrera, llegar a distintas ciudades del Sur al Norte y reencontrarte con la gente cara a cara.

¿Cómo te llevás con la nueva música, con esa que tiene millones de reproducciones en las plataformas y por ahí es diferente a lo que vos hacés o qué te pasa al escuchar la tan manida frase “el rock ya murió”?

El rock nunca es moda pero siempre va a estar, es algo tan genuino que todos recurren y vuelven al rock. Las modas están y pasan, hubo muchos géneros pasajeros en todas las épocas pero el rock siempre está. Y sobre lo nuevo en la música que me preguntás, ¿qué puedo decir yo? Creo que el rock tiene estudio, tiene músicos, otra forma de hacer música, al igual que pasa en otros géneros como el tango, un músico de rock estudia mucho, muchísimo, son músicos muy genuinos. El rock atraviesa a la cultura, habla de política, de vivencias, de muchas cosas y por eso siempre va a estar. Hay músicas que van pasando de moda y sus letras son poco sustentables.

Para agendar

Caras Extrañas

La nueva banda de Junior Lescano se presentará mañana en Umma, avenida Maipú 2260. Desde las 21, abrirá la banda local Iris.