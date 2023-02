Barrio, río y mucho ímpetu de carnaval

jueves 16 de febrero de 2023 | 6:00hs.

Diseñar, calcar, cortar, pegar, amoldar, agregarle strass, plumas es parte de la cocina de muchas comparsas previo al carnaval, más allá de sacar ritmos y pasos de baile.

Así, en el barrio Sesquicentenario los vecinos se unieron en una labor conjunta y en tiempo récord para poner a punto todo lo que representa Arco Iris para la comunidad lindante al río, en inmediaciones de Miguel Lanús.

‘‘Armamos el grupo, nos juntamos en una casa y en dos semanas armamos todos los trajes de las chicas’’, contó Romilda Alvez, a cargo del diseño de vestuario.

Romilda que vive la fiesta desde muy chica fue la encargada de ensamblar cada traje y explicó que de la emoción que cargan las muchachas con las que trabajó codo a codo tantas horas, ya tienen pensado el diseño para los trajes del año que viene,una idea para concretar con más tiempo de antelación.

Diseño distintivos fueron armados con brillos y goma eva, mayormente.

Este fin de semana, los de Arco Iris son nada más y nada menos que sede de los carnavales posadeños y exultantes de alegría celebran la vuelta de este clásico después de dos años sin festejos. Incluso se organizó una comisión encargada de decorar toda la zona por la cual desfilarán las comparsas posadeñas. Adornos con motivos carnavaleros se lucirán en plena calle. También más allá de la recaudación propia de fondos, hubo gestiones para conseguir premios y realizar sorteos de inentivo al público y participantes teniendo en cuenta que este año la jornada no es competitiva.

‘‘No íbamos no dejar pasar por alto carnaval porque si era el tercer año consecutivo sin carnaval, iba a morir la fiesta en Posadas. Iba a ser muy difícil de recuperar. No queríamos que pasara eso, que muriera el carnaval’’, mantuvo Severo Maidana, coordinador de Arco Iris y de la comisión que organiza los corsos en la capital misionera.

En tiempo récord se armaron los trajes de las bailarinas.

Si bien con las comparsas amigas de todos los otros barrios ya tenían reuniones asiduas para ver de qué manera se podía concretar algun festejo por la efeméride, Maidana reconoció que sin el incentivo económico del Estado era muy difícil sacar adelante la fiesta.

‘‘No sabíamos si salía o no, no había un presupuesto desde hace dos años. Con todas las comparsas estamos en la misma situación, por los trajes, instrumentos que se resecan... un parche de redoblante sale 4000 pesos, por ejemplo. Entonces íbamos a hacer nosotros nomás en los barrios porque no había plata, pero finalmente desde la municipalidad se organizó y esperemos que este finde Miguel Lanús sea el boom carnavalero que supo ser’’, anheló Maidana.

Chicos de todas las edades se suman a la comparsa. Foto: víctor hugo paniagua

La comparsa se creó en el 2003 y tal como alegaron fue creciendo. ‘‘Antes bailabamos con un track de CD después logramos tener nuestra propia batucada, nuestra propia banda de música’’, graficó Maidana. Hoy son 65 integrantes aproximadamente, del barrio y alrededores como Barrio San Jorge, A4, A32. Desde el integrante más pequeño Mateo que recién cumplió un añito y se entusiasma para salir a bailar muy cerca de su mamá hasta adultos mayores, todos disfrutan del carnaval, ese es el fin que persiguen desde Arco Iris.

Aunque la consigna fue pasos libres, practican juntos bailar. Foto: víctor hugo paniagua.

‘‘Es la diversión sana de toda la familia. Todos se prenden’’, resumió Maidana al recordar los primeros desfiles que incluían baile, batucada y hasta murga para que cada uno de los vecinos encontrara su mejor lugar. Como anfitriones o visitando a los cercanos, los barrios de Posadas afirman el carnaval.



Para agendar

Carnaval en Posadas

• 17/02 y 18/02: Plaza Arturo Illia-Miguel Lanús.

• 18/02: Villa Blosset

• 19/02: Av. 147-Itaembé Miní.

• 20/02: Calle Golondrinas y Violetas-Itaembé Guazú.