Silvina Luna necesita un trasplante de riñón

jueves 16 de febrero de 2023 | 6:00hs.

En febrero de 2022, el Tribunal Oral y Correccional N°28 de la Ciudad de Buenos Aires condenó al Dr Aníbal Lotocki a cuatro años de prisión (y 5 de inhabilitación para ejercer la medicina) por el delito de lesiones graves. La causa se inició por las denuncias de Silvina Luna, Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa, quienes acusaron al médico de realizar cirugías estéticas con productos prohibidos y en cantidades exageradas, lo que les provocó un importante daño en su salud. El martes Lotocki se explayó acerca de la situación que está viviendo. “Si este fallo es ratificado por Casación, yo no sólo podría ir preso sino que también quedaría inhabilitado para ejercer por algunos años, por lo menos”, aclaró. “Esto es lo único que sé hacer, a lo que dediqué toda mi vida. Tengo cuatro hijos, tengo familiares, tengo cuestiones que mantener. Si no puedo trabajar, es una preocupación. Entiendo que debíamos recurrir a esta sentencia porque yo no hice nada fuera del marco legal, nada ilegal”, agregó.

Silvina Luna, al escucharlo, se comunicó con el periodista Guido Záffora para aclarar cómo quedó afectada su salud. El panelista reveló que la modelo se está realizando diálisis. “Se tiene que enchufar en una máquina 4 horas tres veces por semana porque dejaron de funcionar sus riñones. Está en lista de espera para un trasplante renal en el Incucai”, agregó.

Según contaron, Silvina no puede trabajar porque está dedicada de lleno a su salud. Se acercó muchísimo a su hermano, quien la acompaña a realizarse el tratamiento crónico que necesita para mantenerse con vida. Con respecto a Lotocki, la modelo fue contundente: “Él está preocupado por sus hijos, yo estoy preocupada por mi vida”.