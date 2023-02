Cupido, el nuevo tema de Tini Stoessel, ya es furor en las plataformas digitales

jueves 16 de febrero de 2023 | 6:00hs.

En una fecha tan especial como el Día de los Enamorados, Tini Stoessel lanzó “Cupido”, el último single antes de la salida del álbum del mismo nombre que estará en todas las plataformas este jueves. A diferencia de sus anteriores colaboraciones y sus megaproducciones, “Cupido” es un unipersonal de la artista, con cambios de vestuario y diferentes coreografías, pero es ella la que se hace cargo de sus palabras tras una ruptura amorosa y la que intenta, sin demasiado éxito, esquivar las flechas del amor.

Como era de esperar, el tema rankeó alto entre las tendencias musicales, superando en pocas horas el millón de reproducciones en YouTube y volviéndose tema de conversación en las redes sociales. Es que como sucede a menudo con sus canciones, la ex Violetta disparó todo tipo de interpretaciones sobre el posible destinatario del tema.

No solo por la letra cargada de desamor y algunos dardos concretos, como el del estribillo -“Que nos pasó / Que cuando estábamos bien se complicó / Que nos queríamos tanto y ahora no / Cupido tiró la flecha y la cagó”-. Sobre todo, por el misterioso diálogo del comienzo, donde escucha la voz en off de la novia de Rodrigo De Paul, que prepara el clima por el que va a transcurrir la lírica de la canción. “¿Vos tenés ganas de enamorarte? Porque después desenamorarte, te digo que ese laburo...”.

Las miradas, claro está, apuntaron a Sebastián Yatra, el ex de Tini, a quien atribuyeron la voz del mencionado diálogo, aunque luego se aclaró que no era él. La pareja se separó en mayo de 2020, y suelen mostrar buen vínculo de ex, sin embargo los fans de ambos lados continúan relacionándolos.

A propósito de la canción, Tini y De Paul se cruzaron mensajes románticos por el Día de los Enamorados. Fue a partir de una publicación del futbolista, en el que hacía mención al single de su pareja e invitaba a escucharlo: “Hoy sale ‘Cupido’. Es San Valentín. Gracias por hacerlo mágico, te amo”, escribió el campeón del mundo en un álbum de fotos junto a Tini. “Te amo Rodrigo”, replicó La Triple T.

Con este lanzamiento, Tini prepara el terreno para el disco que saldrá el próximo jueves, en el que compilará algunas de las canciones que estuvieron sonando en el último tiempo y presentará además algunas novedades. Este álbum significó tanto para mí, desde la primera canción q les compartí, ’Miénteme’. Una etapa de mucho crecimiento y descubrimiento personal”, anticipó semanas atrás en sus redes cuando hizo el anuncio.

“Gracias por acompañarme de la manera en que lo hacen”, le dijo a su público, y también agradeció a los artistas que colaboraron en las canciones: María Becerra, L-Gante, Tiago PZK, Anitta, Becky G, Manuel Turizo, Steve Aoki y Beele. “Espero q disfruten mucho las canciones que quedan por escuchar. Esta etapa quedará grabada para siempre en mi corazón”, cerró generando muchas expectativas, que empezaron a saciarse con la publicación de “Cupido”.