Primera imagen de “Joker 2” con Lady Gaga y Joaquin Phoenix

jueves 16 de febrero de 2023 | 6:00hs.

Poco a poco comienzan a revelarse más detalles de la secuela de Joker (2019) y ahora tocó el turno a una nueva imagen en la que se puede apreciar a los protagonistas: Lady Gaga y Joaquin Phoenix, caracterizados como sus populares personajes. El largometraje, que continúa la historia de la exitosa primera entrega, llegará a la gran pantalla el 4 de octubre de 2024.

El director Todd Phillips ha compartido un avance de Joker: Folie À Deux, publicando una fotografía en la que se puede apreciar a la estrella Phoenix en los brazos de Lady Gaga.

“Feliz Día de San Valentín”, se lee el breve pie de foto de Phillips en su cuenta de Instagram. La imagen marca la primera mirada que tiene el espectador de la interprete de “Poker Face”, dentro de la película.

Por su parte, Gaga también compartió la imagen a través de sus propias redes sociales.

Según se informó, la cantante estará interpretando una distinta versión del personaje de DC Comics de Harley Quinn, una psiquiatra que se termina enamorando del protagonista, antes de asumir su papel como villano.

Antes de la llegada de Gaga a este universo, la británica Margot Robbie había interpretado a Quinn en las películas Escuadrón suicida (2016) y en Aves de presa (2020). Por su parte, la actriz Kaley Cuoco actualmente da voz al personaje en la serie animada de Harley Quinn, la cual es transmitida por HBO Max.

Podría ser un musical

Gaga confirmó su participación en la secuela de Joker en agosto del año pasado. El film ha sido descrito como un musical atrapante.

El personaje original creado por Phillips fue un éxito comercial y de crítica en 2019, convirtiéndose en la película con clasificación R (para mayores de 17 años) más taquillera de la historia. Ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia y compitió en los Oscar de ese año, obteniendo 11 nominaciones y una victoria para Phoenix como actor e Hildur Guonadottir como banda sonora original.

La película fue furor por la interpretación de Phoenix.

El éxito mediático del largometraje rápidamente generó especulaciones sobre una secuela. Aunque el panorama del nuevo rumbo que está tomando DC Studios ha cambiado desde el estreno del film, el proyecto de Phillips se ha mantenido prácticamente intacto por los recién formados estudios y sus codirectores James Gunn y Peter Safran.

La secuela no jugará un papel en la continuidad narrativa de otras próximas películas de DC.

Además, otros actores confirmados para integrar el proyecto son Brendan Gleeson; la dos veces nominada al Oscar, Catherine Keener; y Harry Lawtey, conocido por participar en la serie Industry, de HBO. Phillips, el cineasta detrás de la primera entrega, regresó a la silla de dirección con un guion que escribió en colaboración con Scott Silver.

Aún no está claro si Joker: Folie À Deux continuará situándose entre los 70 y 80 -la línea de tiempo nunca fue especificada-, o si viajará al futuro para demostrar lo mucho que cambió la ciudad de Gotham a partir del evento que él mismo provocó.

Es sabido, por las series animadas y las historietas, que el Joker conoció a la doctora Harleen Quinzel cuando ella trabajaba como psiquiatra en el manicomio Arkham, lugar en el que se encuentra actualmente. Cabe resaltar que antes de que estrene este filme, aún se puede ver Joker en plataformas de streaming, ya que está disponible a través de HBO Max y Prime Video.

Luego del estreno del primer Joker, que llevó a Phoenix a lo más alto de Hollywood, el director Todd Phillips había contado a la prensa que no fue fácil interesar al actor en el proyecto. “Convencerlo no fue fácil. Me llevó meses lograr que nos dijera que sí, implicó trabajar con Joaquin en el guión e ir mostrándole qué era lo que yo me proponía hacer. Él tuvo muy claro que esta película no iba a pasar desapercibida”.