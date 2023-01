Estiman que ya se quemaron unas 4000 hectáreas de pastizales en el Parque Iberá

martes 31 de enero de 2023 | 18:16hs.

Autoridades correntinas decidieron cerrar ayer, por tiempo indeterminado, el Portal Carambola del Parque Iberá, uno de los más atractivos para el turismo. Hoy se informó que la evolución de las llamas siguen su marcha, aunque controlada, pero que ya consumieron unas 4000 hectáreas de pastizales.

“Hay un foco en particular, activo desde mediados de diciembre, que se encendió de manera intencional: fue un vecino del paraje Ñu puy que prendió una fogata que no pudo controlar. Se hicieron las denuncias correspondientes, pero por el momento no pasa nada. Ese foco cedió un poco con las lluvias de la semana pasada, pero esa humedad no alcanzó para sofocarlo. Los días posteriores de calor, más la seca existente, hizo que el fuego reavivara”, contó a La Nación Marisi López, vocera de la Fundación Rewilding Argentina.

“Ahora [ese foco] está muy activado, es muy grande, y sobre todo se desarrolla en un lugar de difícil acceso. Por eso, las brigadas están trabajando en el control y haciendo cortafuegos en las zonas de acceso con vehículos especiales, para evitar que el fuego se propague”.

Ante esta circunstancia, Parques y Reservas de la provincia decidió cerrar el Portal Carambola, en Concepción del Yaguareté Corá, que es uno de los diez accesos que tiene el Parque Iberá en Corrientes. Y la evaluación es permanente, ya que los incendios, si bien son menores en relación a los del año pasado, están ganando terreno.

Focos activos

El Comando Operativo de Emergencias (COE) de la provincia informó ayer en las primeras horas de la mañana que se habían registrado tres focos en San Luis del Palmar, San Miguel e Ituzaingó. Para la tarde, solamente había quedado activo uno en la zona del Portal Carambola. El informe de hoy dio cuenta de nueve focos activos en las localidades de Ituzaingó, San Miguel, Mercedes, Yataití Calle, Esquina, Paso de los Libres y La Cruz.

De esos nueve focos, dos se mantenían activos al cierre de esta nota, mientras que los siete restantes se encontraban en observación.

El comando está conformado por miembros de los gobiernos provincial y nacional, con efectivos de la Policía de Corrientes, bomberos voluntarios, el Ejército, Prefectura Naval, Cruz Roja Internacional y brigadistas del sector privado.