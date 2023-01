Enzo fernández, a un paso de Chelsea

martes 31 de enero de 2023 | 6:01hs.

La novela de Enzo Fernández, Benfica y Chelsea parece haber llegado a su fin. Tras el primer intento fallido por parte de los Blues en fichar al volante argentino, en los últimos días el club de la Premier League regresó a la carga decidido a quedarse con el mejor futbolista joven del reciente Mundial.



El acuerdo entre las dirigencias llevó varios días de negociación y la última oferta fue la que habría destrabado las gestiones de una vez por todas: un total de 130 millones de euros.



Según informó The Times, el cuadro dirigido por Graham Potter elevó la cifra al no poder abonar la cláusula de rescisión de 120 millones en un pago y terminó de convencer a los directivos de las Águilas.



El plan de Chelsea es pagar la totalidad en seis cuotas y de esa manera movió a los portugueses de su posición. Vale recordar que, sin contar la transacción de Enzo, los londinenses llevan gastados 450 millones de libras esterlinas en refuerzos desde la venta del club del ruso Roman Abramovich al estadounidense Todd Bohely.



La misma información publicó en Twitter el periodista Fabrizio Romano, gurú de las transferencias en Europa. “El Chelsea ha completado el fichaje de Enzo Fernández en un traspaso récord. Todo está hecho y sellado entre Chelsea y Benfica: como se reveló, Enzo se convertirá en jugador del Chelsea por 115 millones de libras”, escribió. En efecto, se trata del equivalente a 130 millones de euros.



El principal espectador de las gestiones es River y su 25 por ciento de plusvalía acordado en el instante que vendió a Enzo al Benfica. A los 18 millones de euros que consiguió de base, hay que agregarle los que percibirá por dicho porcentaje: ingresarán otros 32.5 millones de la moneda europea.



Además, desde el club le aclararon que aún no alcanzó los 40 y 50 partidos en Benfica, igualmente los portugueses deberán pagar los 4 millones restantes.