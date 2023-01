La familia y el sacrificio por delante de toda circunstancia

miércoles 25 de enero de 2023 | 6:01hs.

Por supuesto que las repercusiones no se hicieron esperar en el ambiente del fútbol y muchos quisieron dejar su mensaje en diálogo con El Territorio.

Uno de ellos fue Carlos Vicente, goleador de aquel Tigre recordado por todos. “Estábamos al tanto de su salud. Es una tristeza enorme”, dijo.

“Otto marcó mi carrera como futbolista. Tenía 18 años cuando me llevó a Tigre y afrontamos el Argentino B como una familia. Sin dudas me dio chapa para darle el salto de calidad enorme que necesitaba”, remarcó Vicente, quien también lo describió en dos palabras: familia y pasión.

“En los viajes con el plantel nos daba la posibilidad de hacerlo con nuestras familias, lo que hacía en su hogar lo trasladaba al plantel. Recuerdo que no estábamos económicamente bien para recorrer lugares como Mar del Plata y parar en hoteles lindos, pero ellos (por la dirigencia de Tigre) bancaban todo”.

Sin dudas Otto deja una marca imborrable en el fútbol misionero.

“Fue una persona amable, buena y apasionada con los objetivos deportivos. Nos enseñaba con el ejemplo… uno de grande se da cuenta lo inmenso que fue”.

Para cerrar Vicente recordó una anécdota: “Una vez jugaba para Brown y empatamos el partido ante Tigre sobre el final porque le hice falta al arquero, lo empujé para que no agarre la pelota. Entonces el doctor se acercó y me dijo a los gritos ‘eso no te lo enseñamos’”. Fue una picardía que no le gustó para nada.

“Tenía ojo clínico”

Otro de los históricos de Tigre es Fabián Ponce, hoy entrenador, quien lo destacó como “uno de los últimos buenos y grandes dirigentes deportivos de Misiones”.

“Estaba en todos lados, en todos los detalles. Tenía ojo clínico para los jugadores que podían rendirle”.

“La campaña del 99/2000 fue gloriosa. Se formó una gran familia que aún hoy día está comunicada. Roberto Geck, José Allou, Javier Castillo, José Luis Cubillas, Dante, Heno, Alan…todos”, remarcó el ex volante.

El adiós a un emblema