Más tabacaleros llevan su cultivo de contrabando a Brasil

lunes 23 de enero de 2023

En las últimas semanas el sector tabacalero viene alertando sobre la venta del tabaco misionero hacia el Brasil. En el vecino país intermediarios en el comercio del tabaco ofrecen hasta 900 pesos por el producto argentino. Lo hacen por la mayor y creciente cotización del real frente al peso argentino.Y aunque la operatoria está prohibida por las leyes argentinas, varios agricultores se arriesgan por la necesidad de contar con dinero rápido para cubrir sus gastos.

Vale recordar que por estos días el sector está discutiendo los nuevos precios que tendrá el tabaco a entregar en acopio el próximo mes. Se estima que el precio podría rondar los 500 pesos y con los aportes del Fondo Especial del Tabaco (FET) que se termina de cobrar meses después, podría rondar un precio total de 900 pesos. Con la diferencia de que con la actividad formal también se cubren los costos de mantenimiento de la obra social de los productores tabacaleros.

“Se han visto camionetas con más de mil kilos de tabaco que van rumbo a Brasil. Hay una realidad, hoy el real está muy alto, se está hablando de una cotización de 75 o 76 pesos. Cuando se analiza esta realidad no hay forma de detener al productor para que no venda su tabaco al lado brasileño. No es algo que está bien, pero es una circunstancia que se está dando por los cambios monetarios con nuestra moneda”, analizó Ángel “Cacho” Ozeñuk productor y dirigente agropecuario de la zona de San Vicente.

El tabacalero remarcó que le parece mal el contrabando porque “con la venta del tabaco se accede a una obra social que sigue siendo una de las mejores para el productor. Si se tiene un problema de salud y se llega a necesitar una ayuda, no creo que los compradores de Brasil aparezcan a dar una mano”.

Para Ozeñuk, el problema con el cultivo pasa por no reconocer el verdadero valor productivo. “Si tenemos una inflación del 100% anual, no podemos estar trabajando con un margen del 10 o 15%. Hoy el tabaco se paga por debajo de la utilidad que se puede generar y así no hay colono que se pueda quedar en la chacra. Es algo que el gobierno debe fijarse, no se puede trabajar a pérdida o por una obra social. Hay que reveer lo que está pasando y si es necesario cambiar de actividad”, consideró.

Ozeñuk también recordó que parte del descontento de los tabacaleros es que en 2022 recibieron “menos Caja Verde (un fondo extra) y se cobró hasta seis meses después”.

También dijo que “otros productores todavía no cobraron la ayuda por granizo y sí no se tiene una ayuda cuándo se tienen pérdidas no se puede seguir con esa actividad. Por eso creo que si las ayudas no llegan en tiempo y forma, hay que sincerarse y decirle al productor que tiene que dedicarse a otra actividad donde pueda llegar a tener mejores ingresos”.

Reunión el próximo 31 de enero

En una reciente reunión por los nuevos precios del tabaco en Misiones se conoció una primer oferta que realizó la Cooperativa Tabacalera de Misiones (CTM) de subir un 100% el precio del producto en comparación con el año pasado. Esto daría un precio de unos 400 pesos por kilo promedio del cultivo. Desde los productores se analizó que esperan una mejor oferta de las industrias y también una mayor facilidad desde el estado nacional para que el producto local pueda exportarse con mayor facilidad. Se apuntó así a la necesidad de quitar retenciones y contemplar un dólar diferencial para el envío del tabaco argentino a otros países. De esta forma se garantizaría un mejor precio para los productores locales. Se espera que en la próxima reunión del 31 de enero , haya una oferta en torno a los 500 pesos por kilo promedio.