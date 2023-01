En 2022 fueron 56.511 los estudiantes que pudieron acceder a las Becas Progresar

viernes 06 de enero de 2023 | 10:45hs.

La cartera educativa anunció el incremento del 22% para el incentivo de becas Progresar para el nivel secundario y universitario.

Emilia Lunge, coordinadora del programa de las becas Progresar en Misiones, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó sobre los requisitos que deben reunir los alumnos: “un componente tiene que ver con lo socioeconómico, tiene que ver con ser argentino o argentino naturalizado hace más de dos años, ser alumno regular, tener entre 16 y 24 años cumplidos, se extiende a 35 años para las personas con hijos menores de 18 años que son de hogares monoparentales y no hay límite de edad para pueblos indígenas, personas con discapacidad o refugiados. El grupo familiar no debe de ganar más de tres salarios mínimos vital y móvil, eso se cruza a través de la base de datos de ANSES y la fórmula es el sueldo del Cuil de la mamá o del papá del becario y si el becario tiene el sueldo en blanco se suma su sueldo también, eso en cuanto al componente socioeconómico”.

“En cuanto al componente educativo es que debe ser alumno regular para los chicos de primaria y secundaria de adultos y para educación superior y de avanzando en su carrera aprobando las diferentes materias y para Progresar Trabajo se extiende hasta 40 años para las personas que no tienen trabajo formal pero que están haciendo cursos de formación profesional en los CFP y para ello tienen que acreditar que empiezan y terminan los cursos”, detalló.

Sobre la actualización de las becas dijo que en 2022 se había cerrado con 6.400 pesos más mil pesos de conectividad y ahora pasa a ser de 9.000 pesos mensuales, que es la beca para chicos, de obligatorio, para los ingresantes a las carreras terciarias, universitarias y para Progresar Trabajo. A medida que van avanzando en las carreras va subiendo la beca en la nueva tabla que para tener como una idea de referencia antes la beca era de 6.400 pesos para un ingresante o para un chico que estaba haciendo la primaria o la secundaria y para un chico de quinto año de Enfermería la beca llegaba a 10.700 pesos”.

“La beca se otorga por sujeto derecho que cumple con los requisitos, nuestra aspiración es que aquel joven que es sujeto de derecho que cumpla con los requisitos, pueda acceder y el pasado 2022 lo hicieron 56.511 estudiantes, en 2021 con 36 mil y el 2020 con algo de 18,000”, aclaró.

Sobre los métodos de control dijo que facilitó mucho el seguimiento de los becados la tarea del director o los rectores que tienen un usuario y contraseña donde certifican cada tres meses que el estudiante está yendo, que aprobó las materias, que asiste, que es alumno de esa escuela, “además informa de aquellas situaciones de vulnerabilidad para que podamos acercarnos y poder solucionarlas. Aquellos que quieren inscribirse tienen que ingresar a la página de Progresar Argentina de argentina.com.ar y ahí crean su usuario y contraseña”.

“En el caso que no tenga usuario o contraseña o lo haya perdido o se le haya bloqueado o no esté registrado, nos puede seguir en las redes sociales de estudiantes misioneros y lo asesoramos. En el caso que el joven no tenga internet, puede acercarse al Centro de Apoyo Pedagógico Tecnológico más cercano de su municipio o a los Puntos Digitales de las municipalidades donde está algún referente de la Dirección de Juventud y los asesores los ayudarán a desbloquear su usuario y contraseña y a completar todo el formulario”, advirtió.

A continuación, enfatizó que el objetivo de este año es reducir la brecha de estudiantes que son rechazados, “muchos estudiantes son rechazados porque no se pueden acreditar datos personales, Anses no tiene la forma de vincular el Cuil de ese joven con el de su progenitor, entonces lo que se le pide al chico es que aprovechen el verano para acercarse y actualizar sus datos con la fotocopia de DNI, de su progenitores y la partida de nacimiento de ellos, en el caso que uno los progenitores haya fallecido se carga el acta de defunción, en el caso que se hayan desvinculado de los papás también hay un trámite para hacerse, entonces les pedimos que por favor, tengan sus datos actualizados, así no son rechazados”.