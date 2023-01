Brote de chikungunya en Paraguay pone en alerta a la región

jueves 05 de enero de 2023 | 6:07hs.

Las autoridades sanitarias de la región tienen la mirada puesta sobre Paraguay, que ayer declaró en alerta roja a dos ciudades del departamento Central por un brote de chikungunya que comenzó a crecer fuertemente en las últimas semanas y ayer se alcanzó la cifra de 1.082 casos confirmados.

Con el movimiento fronterizo por las fiestas de fin de año no se descarta que el virus -que ya se encontró en 16 de los 17 departamentos del vecino país- se expanda hacia el Sur paraguayo y llegue incluso hasta Argentina.

Al igual que el dengue, la enfermedad se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti infectado y causa fiebre alta y dolores articulares fuertes.

El origen de la palabra chikungunya es africano y significa “doblarse de dolor”, por el intenso malestar que genera.

En esa línea, Viviana De Egea, directora de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del vecino país, detalló cuál es la situación que viven actualmente.

“La tendencia es que hay mayor número de casos de chikungunya que de dengue. Al chikungunya lo habíamos detectado en el país en 2015 cuando se introdujo por primera vez, luego tuvimos un pico en 2018, aunque fue más contenido, pero este año estamos teniendo una dispersión mayor en el territorio nacional. Ya tenemos más de 16 regiones con casos confirmados”, explicó la especialista en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

Síntomas similares

Luego contó que el hecho de que la enfermedad comparta algunos síntomas con el dengue hace que a veces se retrase el diagnóstico. Por eso pidió al personal de salud estar atentos a cuáles son los virus predominantes en sus zonas.

“Los síntomas son parecidos a los del dengue y eso hace que podamos tener una virosis que no dé la cara hasta bien avanzada la enfermedad. Los servicios de salud deberían estar atentos a la circulación de los virus. Un médico o cualquier personal de salud que está atendiendo pacientes y que todavía no es clara la sintomatología tiene que tener presente que todos los virus están circulando al mismo tiempo”, dijo y agregó que actualmente también sigue habiendo virus respiratorios.

Sin embargo, puntualizó: “Clásicamente lo que se describe para el chikungunya es un intenso dolor articular, más que el dolor abdominal o retroocular del dengue. Los pacientes con chikungunya presentan un dolor articular simétrico, esto quiere decir que si afecta a un tobillo, los dos tobillos son muy dolorosos, en algunos casos tienen hinchazón y también rash cutáneo, que en el dengue aparece sólo cuando baja la fiebre”.

“Sin embargo -siguió-, en el chikungunya tenemos fiebre alta desde el comienzo, enseguida aparecen las manchitas en la piel y eso podría orientar al médico en sospechar esta enfermedad. Pero los pacientes no se presentan siempre como los casos del libro y entonces tenemos que estar atentos a cualquiera de las posibilidades”.

Al no tener tratamiento específico, se abordan los síntomas como la fiebre y el dolor articular con diversos medicamentos que deben ser recetados.

“Cualquier cuadro febril deshidrata mucho a las personas, por eso hay que estar atentos a los adultos mayores y los niños. En el caso de chikungunya, se describe el dolor intenso de las articulaciones, entonces hay que manejar ese dolor con analgésicos recetados por un profesional de salud. Pero, insisto, hay que estar atentos a las personas mayores y los niños porque en ellos se pueden presentar complicaciones”, sostuvo De Egea.

La profesional de la salud además aclaró que la enfermedad suele tener un espectro de gravedad menor que el dengue, pero hay pacientes que pueden ser considerados de alto riesgo por sus patologías de base, al igual que las embarazadas.

También destacó que a diferencia del dengue, la fiebre chikungunya no tiene distintos serotipos y genera inmunidad de por vida.

“Las personas que pasan el cuadro agudo se mejoran y ya no vuelven a presentar dolores articulares. Pero sí está descripto en la bibliografía que un grupo de pacientes puede desarrollar dolores crónicos de articulaciones, pero no está definido quiénes son”, indicó y precisó que el momento más intenso de la enfermedad puede “asustar, porque la persona queda postrada del dolor y no puede prácticamente levantarse”.

Vigilancia

Por otro lado, la funcionaria del Ministerio de Salud paraguayo hizo mención a que la pandemia de Covid-19 permitió robustecer todo el sistema de vigilancia.

“La detección de arbovirosis está establecida hace muchos años y gracias a eso se pudo detectar esta particularidad -en referencia al virus del chikungunya- al final del año 2022 y en lo que va de estos días del 2023”, comentó.

“Se pudo hacer esta detección también porque a raíz de la pandemia de Covid-19, el sistema de laboratorios de diagnóstico molecular tiene la posibilidad de hacer la detección de las tres arbovirosis de importancia en nuestra región, por eso la vigilancia epidemiológica está respondiendo bien y el control vectorial está bien establecido”, agregó.

Por último planteó que el desafío que se pusieron es volver a introducir en los sistemas de salud el manejo clínico de los pacientes.

“Venimos de tres años de pandemia en los que el virus Sars-Cov-2 desplazó a las arbovirosis, entonces hay que reentrenarse y recordar el manejo clínico del chikungunya y del dengue. Pero actualmente no es que las arbovirosis desplazaron a los casos respiratorios, sino que están circulando virus respiratorios y arbovirus al mismo tiempo”, finalizó.



Características de la fiebre chikungunya

Qué es

Es una enfermedad causada por el virus chikungunya, transmitido por la picadura de un mosquito Aedes aegypti infectado. El nombre significa “aquel que se encorva” o “doblarse de dolor”.

Síntomas

Los síntomas comienzan generalmente de 3 a 7 días después de la picadura del mosquito. El más común es la aparición repentina de fiebre mayor a 38°, acompañada de dolor articular.

Tratamiento

Al momento no existe vacuna ni tratamiento específico, sólo se abordan los síntomas para aliviarlos hasta que termine el proceso viral. Mayormente el cuadro es ambulatorio.

Prevención

Al igual que en el dengue, la mejor forma de prevenir el chikungunya es disminuir los criaderos de mosquitos. Para ello se deben eliminar los recipientes que pueden acumular agua.



La importancia de la detección temprana

Viviana De Egea, funcionaria de Salud paraguaya, señaló que lo que ocurre con el chikungunya en Paraguay es una situación para estar atentos en toda la región.

“La información se comparte en tiempo real con los países y más en la frontera, por eso hay que tener en cuenta que estamos en toda la región de América en la temporada de arbovirosis, porque las enfermedades no tienen fronteras y lo que ocurre en un país puede ocurrir pronto en otro”, explicó De Egea.

También sostuvo que esta situación obliga a realizar una detección pronta de los pacientes para hacer las medidas de control oportunas y evitar la propagación de los casos, como los bloqueos sanitarios o fumigación.

Si bien resaltó que el 90% de los contagios de arbovirus detectados en Paraguay corresponde al chikungunya y el resto a dengue, aún no hay impacto en el sistema de salud con hospitalizados y la mayoría se recupera de manera ambulatoria.

Confirman tres casos de dengue autóctono en Argentina