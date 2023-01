Detuvieron a un sospechoso por el crimen de Azara

miércoles 04 de enero de 2023 | 9:45hs.

Efectivos de la Dirección Homicidios de la Policía de Misiones detuvieron ayer por la tarde a un joven de 19 años como principal sospechoso en el cruento asesinato de Emanuel Portillo, el joven de 20 años que el pasado viernes 30 de diciembre fue encontrado asesinado de 42 puñaladas en un sector de malezas de Azara.

Se trata del mismo joven que en un principio fue apuntado por los pesquisas y que si bien fue demorado un par de horas el día del hallazgo, en el allanamiento a su casa no se encontraron elementos que lo vincularan con el crimen.

Aunque de acuerdo a los datos aportados por voceros de la causa, el arresto del sospechoso se logró luego de que el acusado enviara un mensaje de texto a un amigo en donde habría confesado la autoría del hecho. Ante esto, el receptor de la misiva acudió a la Policía y alertó de lo sucedido.

El implicado, identificado como Catriel P., quedó nuevamente a disposición del Juzgado de Instrucción IV de Apóstoles y no se descarta que en los próximos días sea llevado a declaración indagatoria.

Por otro lado, horas antes de este arresto, una importante cantidad de vecinos, amigos y allegados, junto con integrantes de distintas organizaciones sociales, dieron su apoyo ayer a la familia de Emanuel. Y es que a cinco días de conocerse el conmocionante crimen, la comunidad de la mencionada localidad salió a las calles con carteles e imágenes de la víctima para pedir Justicia y el rápido esclarecimiento del caso.

El bloque de personas que coreó por justicia por varios tramos del recorrido fue encabezado por Alejandra Benítez, madre de la víctima, quien acompañó a la masa durante varios minutos hasta que en un determinado momento debió abandonar la marcha por cuestiones de salud.

Acompañada por sus familiares, la mujer dialogó post movilización con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 y se refirió al terrible momento que le toca atravesar.

Al ser consultada por un joven que durante varias horas estuvo en carácter de demorado por ser pareja de Emanuel, Alejandra respondió: “Hubo una persona que era pareja de Emma que estaba detenida pero que no le encontraron nada que lo vincule y ahora está libre”.

Cuando se le preguntó sobre quién pudo ser el homicida, la mujer afirmó: “Yo creo que mi hijo fue ahí, esa mañana, porque le llamaron y él conocía a esa persona. Porque si no, no iba a ir, no era una persona de ir a un lugar así por que sí. El ocupó una bici de su tía a las nueve de la mañana y dijo que ya volvía. Pero no volvió”.

Alejandra comentó que fue ella quien encontró el cuerpo de su hijo con múltiples cortes, sin ropa interior, en una zona de malezas del Lote 200 de la localidad.

Comentó que ese lugar no es muy alejado a su casa, pero sí del departamento que Emanuel alquilaba en otro punto de la localidad.

Incluso sostuvo que en un su momento se sintió muy molesta con la Policía ya que cuando fue a denunciar la desaparición de su familiar no recibió la atención que esperaba.

Aunque reconoció que desde el hallazgo hasta ahora la policía se movilizó mucho para esclarecer el caso.

Consultada por cómo era su hijo la entrevistada recordó: “A Emanuel le encantaban las orquídeas, los cactus, tiene su vivero, amaba todo lo que eran las flores, eran su alegría. Era un amor de persona. Lo único malo que quizás era que la gente lo juzgaba porque era gay. Pero él era un amor, no tenía mala junta, no tengo ninguna explicación de lo que pasó. Hace un mes que le robaron su bici y ahí él quedó dolido, pero no tenía problemas con nadie. Si era una persona muy directa que si te tenía que decir algo, lo hacía”.

Allanamiento y secuestro

La intervención policial por este conmocionante caso comenzó el pasado viernes 30 de diciembre cuando María Alejandra (38), se presentó en horas de la mañana en la Comisaría local y expresó que no podía ubicar a su hijo desde hace más de 24 horas, desde el jueves a las 9. Añadió además que lo había notado “deprimido”.

Debido a esto, los efectivos montaron un rastrillaje e investigaciones para dar con el paradero del joven, que se trasladó a la zona de colonias, donde cerca de las 11 apareció el primer indicio que anticipaba el peor de los finales. En la parte posterior del barrio María Auxiliadora se encontró ropa interior masculina.

Y de ese lugar, a unos 20 metros, en un arroyo con un pequeño caudal de agua, el cuerpo del joven, que no tenía las prendas inferiores, pero sí una remera azul. A simple vista en la zona abdominal los presentes vieron que tenía varios cortes en el torso y que no presentaba signos vitales.

Efectivos de la división Policía Científica, junto al médico policial y a las autoridades del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles se hicieron presentes en el lugar para las pericias de rigor, aunque no se encontró indicios del homicida, ni tampoco el arma utilizada.

Días después, los resultados de la autopsia al cuerpo del joven arrojaron resultados escalofriantes. De las 42 lesiones cortantes que se detectaron en la cabeza, pecho y otras partes del cuerpo, seis de estas fueron penetrantes y que provocaron la muerte.

En tanto que otro avance en la pesquisa se logró durante la tarde del lunes, durante un nuevo operativo de rastrillaje por la zona donde fue encontrado sin vida Emanuel.

A unos 1.100 metros, en un sector de malezas, efectivos de la Dirección Homicidios encontraron la bicicleta rodado 29 de Portillo. El vehículo estaba desaparecido desde el momento del hecho y se cree que la víctima llegó hasta un sector del Lote 200 de la citada localidad para encontrarse con su homicida.

Además, los pesquisas lograron secuestrar una mochila color negra en cuyo interior había un cuchillo tipo carnicero, con empuñadura de plástico blanca y una tenaza.

Trascendió además que el citado bolso fue hallado escondido en el tronco de un árbol, a 700 metros de donde encontraron a Portillo, por un vecino de la localidad que buscaba abono en la zona.