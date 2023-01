Agustín Da Silva y el entrenamiento exigente para representar a Argentina en el Sudamericano de Cross

lunes 02 de enero de 2023 | 10:15hs.

El atleta obereño Agustín Da Silva, está en Cachi, Salta a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, entrenándose para el 22 de enero representar a Argentina en el Sudamericano de Cross que se correrá en San Palo, Brasil.

En comunicación con este medio, Da Silva manifestó que, “en la altura es muy importante tener una planificación adecuada” y para poder lograrlo, sigue las instrucciones de Martin Méndez, el entrenador dónde planificaron de la mejor manera los entrenamientos.

Serán 22 días de entrenamientos en la altura de la localidad salteña Cachi, dónde además de aclimatarse los primeros días para tener entrenamientos intensivos, “los entrenamientos van a ser muy intensos para llegar de la mejor manera al Sudamericano de Cross”, explicó el atleta.

Luego, directamente se reunirá con el equipo para viajar a Brasil, “voy a bajar de Cachi y directamente me voy a Buenos Aires, me reúno con el equipo y viajamos a Brasil todos juntos ese mismo día, el 20 de enero, no tendré tiempo de aclimatarme al nivel del mar, así competir directamente el 22 de enero en San Pablo, Brasil”.

Da Silva se encuentra motivado porque es un sueño que se cumplirá, compartiendo pista con colegas de todos los países, “la competencia va a ser muy buena, porque tiene mucho nivel, habrá atletas de Colombia, Venezuela, Chile, Bolivia, Perú y toda Sudamérica, esto para mí es un sueño cumplido poder representar a Argentina en una carrera tan importante como el Campeonato Sudamericano de Cross”.

Sin olvidar de dónde es y siempre agradecido, el representante de Misiones, destacó el apoyo recibido, “agradecido con l agente que me acompaña, todo Oberá, Misiones, mis sponsor, mi familia, mi mamá que me motiva con los vídeos llamadas todos los días”.