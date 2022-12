La obra que llena de orgullo

sábado 31 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

El tan ansiado título mundial de la selección argentina se hizo esperar 36 años y hoy se festeja en cada localidad del país. Entre las dedicatorias se pueden encontrar innumerables historias, entre ellas el mural hecho por Sigrid Mariana Krewer (24), una artista de Jardín América que retrató a Lionel Messi en un costado del polideportivo municipal de la ciudad misionera.



La pintura ilustra al astro rosarino con el trofeo en su mano izquierda, el premio que le dieron como mejor jugador del mundial de Qatar y a un costado tres estrellas, una por cada título mundial albiceleste.



“Messi me parece una persona ejemplar, demuestra que no sólo importa el talento para tener éxito sino también el ser buena gente”, remarcó Sigrid en diálogo con El Territorio.



“La imagen significa mucho más, representa toda una vida de esfuerzos y eso me llena el alma”.



“Si llega a ver Messi el mural y me pide un trabajo hecho por mí, se lo regalo sin problemas”, expresó emocionada.



Si bien Sigrid no es tan futbolera, miró todos los partidos de la Selección con su familia y posteriormente iba a la plaza con amigos a celebrar cada triunfo de la Scaloneta: “Me gusta el fútbol como deporte, si engancho algún partido de cualquier parte del mundo y está bien jugado lo miro hasta el final. Lo que jugó Argentina en el Mundial lo sufrí y amé como cada argentino”.



La jardinense suele hacer dibujos y pinturas sola y le gusta trabajar en un ambiente tranquilo, pero la figura del 10 de la Selección la hizo en un lugar público y estuvo acompañada por gente muy cálida.



Los chicos que juegan en la cancha detrás del polideportivo estuvieron presentes todo el tiempo, le preguntaban cosas, le hacían notar detalles que ella pasaba por alto y hasta le servían un tereré hasta en horas de la siesta.



“Fue algo hermoso la compañía, miran el mural se sacan fotos y cuidan mi trabajo, eso es único”, dijo.



Para concluir, Krewer destacó que le gustaría hacer un nuevo mural: “Si tengo una pared más grande me gustaría pintar a toda la Scaloneta, al entrenador y todo el plantel y también al Kun Agüero, quien creo que fue una persona fundamental en el detrás del título. Llama la atención que es un grupo unido y eso tiene un gran valor demostrativo para todos nosotros”.

Sigrid dejó de lado su habitual ritual solitario para compartir su mural.