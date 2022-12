Poner el auto a punto para viajar demanda hasta más de $100.000

jueves 29 de diciembre de 2022 | 6:06hs.

Como cada año, llegando al verano, los propietarios de autos deciden ponerse al día con la reparación del aire acondicionado, carga de gas, frenos, tren delantero, cambio de aceite y filtro; y hasta incluso recambio de neumáticos. Según explicaron los comerciantes, los gastos mínimos van desde 15.000 a 100.000 pesos dependiendo del recambio que requiera un determinado modelo y marca de vehículo. Y si hay daños más severos, con varios componentes a utilizar, los presupuestos superan los $200.000. En varios comercios dieron turnos más extendidos por la gran cantidad de clientes que llegaron en los últimos días.

El aire, una de las prioridades

Técnicos en refrigeración del automotor aseguran que desde noviembre hasta febrero son meses de alta demanda. Actualmente los costos dependen de la marca y modelo del rodado. Sin embargo, la carga de gas para el aire tiene un valor que parte desde los $12.000, y podría llegar hasta los $100.000, dependiendo del modelo y marca de cada habitáculo. Por otra parte, reparar el sistema de refrigeración de cada vehículo podría costar entre $45.000 y $200.000.

En este sentido, Daniel Heck, dueño del Centro Integral del Automotor SRL en Posadas, dialogó con El Territorio y aseguró que desde noviembre hasta enero son los meses de más trabajo. Además, sostuvo: “En nuestra provincia nos apremia el calor. Trabajamos con turnos a través de WhatsApp o por llamada telefónica y hasta mediados de enero estamos cubiertos”.

Por otro lado, indicó que una carga de gas tiene un costo de $12.000. “Se controla el aparato con la computadora, si está todo normal se procede a una carga de gas. De allí en adelante depende si hay un caño roto, algo que soldar, si se debe cambiar los filtros y el condensador, entre otras reparaciones o problemas que se puedan presentar”, relató. Asimismo, aseveró que el costo dependerá de la reparación y del modelo de cada vehículo.

Posteriormente, contó: “Hay autos que hace tres años no utilizan el aire y simplemente amerita una carga de gas, en otros casos hay que cambiar una válvula o revisar todo el sistema porque se encuentran otros problemas”.

Para concluir, dijo que los autos de alta gama traen un gas nuevo, conocido como 2g34yf. Heck manifestó que este producto se pidió hace 5 meses al proveedor, y aún no llegó. Su valor es por garrafa de 4 kilos, y cuesta $600.000. Es decir, no viene a granel como los demás. “Si tenes un BMW o un Mercedes la carga de gas sale alrededor de $100.000”, finalizó.

Por otra parte, Ezequiel Limerman, encargado de ventas de Electro Climas en la localidad de 25 de Mayo, sostuvo que cada 120.000 kilómetros el aire acondicionado del auto debería tener un service por mantenimiento. “Este podría salir entre $45.000 y $70.000, dependiendo de la marca y el modelo”, expresó.

Además, indicó que el sistema de refrigeración del automotor es complejo, ya que cada vez que un técnico interviene debe hacer una limpieza y mejora. Limerman explicó que, “por ejemplo, al reemplazar el condensador, se debe cambiar el aceite del compresor y el filtro del aire”.

En otro contexto, Sebastián Brecki, encargado de ventas de repuestos y sistemas de reparación en Brecki Hermanos, indicó que actualmente la demanda aumentó un 70% de lo que es la temporada de invierno. “La temporada alta siempre depende de los calores de la provincia, este año inició en agosto aproximadamente y estimamos seguirá hasta marzo”, señaló.

Brecki manifestó que la carga de gas va de la mano de la variación del dólar, y el producto se cotiza a medida que la moneda extranjera sube. El precio de la carga de gas tiene un costo de $16.500 e incluye servicio de control de pérdida y aceite. Expresó que es un servicio básico, mientras que, si surge algún desperfecto los valores podrían variar.

“Lo más común es una fisura externa, al costo del servicio básico se le añaden entre $5.000 y hasta $7.000 más. Pero, si es algo interno del habitáculo el costo es por mano de obra y repuestos, por lo tanto sale $70.000”, detalló.

En este sentido, afirmó que si se trata del cambio de compresor, es decir, el cambio e instalación total del aire acondicionado, el costo es de $200.000.

Una revisión básica

Por otra parte, también realizar alineación, balanceo y rotación a los vehículos hacen al buen funcionamiento de este. De este modo, para prepararse y salir a las rutas, el costo mínimo es de $4.200, mientras que, en otros talleres podría costar $7.250. La mayoría de los talleres en Posadas trabajan con turnos previos.

Además, hacer un cambio de aceite y filtros, kit de filtros aceite, combustible, aire y habitáculo puede valer entre $11.600 y $16.000.

Con respecto a los neumáticos, existe la escasez en algunos comercios dedicados a la venta de este producto, sobre todo aquellos de mayor demanda como por ejemplo los rodados 13 y 14. Sin embargo, los precios varían según las marcas.

En primer lugar, una cubierta rodado 165/70/13 cuesta entre los $33.010 y $35.600. En segundo lugar, una cubierta rodado 175/65/14 puede valer entre $34.000 y $38.900. Por último, un neumático rodado 185/60/15 está entre $52.212 y $58.500.

Por otro lado, también es importante tener en regla las documentaciones, así como la verificación técnica vehicular para circular por las rutas con tranquilidad (ver La VTV mínima...).

Un buen service a tiempo

A la hora de contemplar los arreglos mínimos de un automóvil como para realizar un viaje en familia, los mecánicos recomiendan realizar un diagnóstico de cómo se encuentran algunas piezas. Entre las más importantes se señala al estado de los frenos y el tren delantero del vehículo, que si están defectuosos pueden favorecer que el automóvil tenga un desperfecto grave sino mortal para los ocupantes.

Desde Frenos Córdoba, su propietario Juan Carlos Milanese apuntó que fueron en aumento los pedidos tanto de cotizaciones como de arreglos de vehículos particulares. “En mi caso me dedico únicamente a la parte de frenos y ahora estamos recibiendo muchos pedidos para hacer chequeos de pastillas, de cintas, cambios de líquido, freno de mano, que es lo mínimo que deben hacer siempre los propietarios antes de salir con la familia a la ruta”, apuntó.

Diferenció que es notorio que llegado diciembre se sumen más clientes, para poner a último momento en condiciones su vehículo para pasar unos días en familia en otra localidad, provincia o país. En cuanto a precios de referencia, el comerciante explicó que existe una gran diversidad de precios de acuerdo a las marcas y al tipo de vehículo que requiera cambio de piezas. “Más o menos un trabajo completo sobre las dos ruedas de un auto mediano a chico está entre los 15 y 16 mil pesos. En pastillas de freno hay muchas diferencias por marcas y calidad. Varían desde 8 a más de 14 mil pesos. No se puede hablar de un precio de referencia”, consideró.

Evaluó que en diálogo con los clientes, mucha gente deja los arreglos para último momento por una cuestión de evitar al máximo los gastos familiares. Y una vez que tienen los presupuestos se sorprenden del aumento que tuvieron los repuestos.

“Por una cuestión económica la gente ya trae el auto cuando está con problemas y ahí se sorprenden por los valores que deben pagar”, detalló

Recordó por otro lado que en su sector “están habiendo algunos faltantes de discos de freno y pastillas de calidad. Que en general son piezas que vienen de afuera”.

Por otro lado desde Barchuk alineación y balanceo, coincidieron en que en general muchos clientes llegan al pedido de presupuesto con el sistema de freno y tren delantero muy desgastados.

“Ahora recién se nota que la gente está en los preparativos para usar el auto en vacaciones. En realidad nosotros notamos una fuerte baja de consultas en noviembre, que anteriormente era el mes en que se empezaba a preparar el auto para el verano. Pero este año se notó que los clientes dejaron todo para último momento. Hoy la demanda es muy grande en todo lo que es alineación, correa dentada, servicio, frenos, un chequeo general del auto como para salir de vacaciones”, comentó Diego Barchuk, al frente del negocio.

Sobre las consultas que realizan los clientes, explicó que son muy variadas, pero en general lo que más se ofrece y se realiza es un chequeo general de los vehículos para informar qué partes requieren un recambio de piezas.

“Al cliente le ofrecemos un control total de su vehículo. La revisión tiene un cargo de 1.000 pesos y si no hay que hacerle nada, paga sólo eso. Pero si quiere hacer una alineación y balanceo pagará unos 6 mil pesos, si tiene que arreglar el tren delantero tendrá su tarifa en base a los repuestos que requiera. Hoy una reparación está en unos 20.000 pesos, si es algo simple. Si el tren delantero está muy dañado o debe cambiarse en su totalidad seguramente serán unos 100.000 pesos o más”, analizó el comerciante.

Apuntó que en base a su experiencia lo más requerido para arreglar son piezas del tren delantero de los vehículos.

“Los clientes llegan con algunos problemas generalmente del tren delantero, alguna rótula, un buje o un extremo. También se ponen en condiciones los frenos y notamos que muchos vehículos llegan con los frenos muy desgastados. También se pide cambiar el buje de la barra estabilizadora y las bieletas, es lo más común de un vehículo”.



Problemas por las importaciones

La problemática de las importaciones no sólo trae escasez de mercaderías para diversos rubros, sino que también incrementa diariamente el valor de los productos, lo cual afecta a los proveedores, comerciantes y al bolsillo del cliente.

Desde el sector de refrigeración del automotor aseguran que la falta de stock y reposición de productos se dificulta por la importación y sus respectivas retenciones.

En tal sentido, Daniel Heck, aseguró que es algo que los perjudicó en el último tiempo: “Acá en Argentina por más que se tenga plata para comprar los repuestos no se puede hacer nada. Se debe esperar a que liberen las retenciones”.

Detalló que a veces no hay elementos básicos, como por ejemplo, el filtro de polen. Un repuesto económico que se trae de China y se termina de fabricar en Argentina. “Hemos suspendido clientes o no cumplido con turnos, no contábamos con los productos por falta de stock, debido a esta problemática”, lamentó. Por su parte, Sebastián Brecki lamentó: “Es un rubro castigado desde principio de año”.

Además, mencionó que los proveedores avisaron hace meses que el panorama mejoraría para diciembre de este 2022. Sin embargo, eso aún no pasó: “Utilizamos todos elementos importados y lo que sucede nos afecta completamente”, finalizó.

La VTV mínima se fue a casi $6.000