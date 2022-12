Dos semanas sin rastros de los acusados de abusar sexualmente a una joven en El Soberbio

miércoles 14 de diciembre de 2022 | 14:00hs.

Dos semanas después del abuso sexual grupal a una estudiante de 19 años oriunda de la localidad de El Soberbio, no existen rastros ni indicios de dónde pueden estar ocultos dos de los tres acusados que desde entonces se mantienen prófugos.

Se trata de Matusalen H. (26) y Adrián S. (29), quienes son buscados por la Policía de esta provincia en razón de que existe un pedido de captura internacional firmado por el titular del Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente.

El alerta incluso atravesó la frontera del país y llegó a las fuerzas federales de Brasil porque se presume que se ocultan en aquel territorio, teniendo en cuenta la facilidad y frecuencia con la cual atravesaban el río Uruguay.

El tercer sospechoso, Miguel Ángel R. (25), conocido como Colito, estuvo algunos días en la clandestinidad pero decidió entregarse a las autoridades en compañía de su abogado, hecho que ocurrió la semana pasada. Desde ese momento está privado de la libertad e imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado.

En un departamento

Como viene informando El Territorio, la denuncia fue radicada el lunes 5 de diciembre en la Comisaría de la Mujer de San Vicente, pero según las constancias oficiales el ultraje ocurrió el miércoles 30 de noviembre.

La víctima es habitante de El Soberbio al igual que los acusados, que son hijos de personas con cierta influencia en la comunidad. En ese contexto, según dijo, aquella noche se encontraba en una fiesta con algunos amigos cuando los acusados la drogaron, la llevaron a un departamento y allí habrían cometido el abuso. Luego la dejaron en su departamento.

"Ella despertó en su lugar donde vive medio inconsciente y malherida, todo dolorida y buscó ayuda. En el momento no se animó a denunciar, pero finalmente lo hizo en San Vicente porque en El Soberbio no tuvo respuestas ni ayuda", había expresado la mamá, lamentando que "en El Soberbio fue al hospital acompañada de una policía y allí no le dieron un kit de profilaxis de emergencia como para estos casos, sino que la doctora le dio una derivación para que la revise el Cuerpo Médico Forense una semana después".

Apenas el caso salió a la luz, la foto de los jóvenes denunciados se volvió viral y el pedido unánime de la comunidad es "que no se los encubra" porque "si el hecho queda impune y los acusados libres le puede pasar a cualquier otra hija del pueblo".

En este sentido, la madre de la joven expresó que los denunciados "tienen antecedentes similares" y ratificó que son hijos de vecinos influyentes en la comunidad.

"Estos chicos implicados, chicos conocidos, no es la primera vez que realizan una cosa así, por eso me vi desesperada porque no tenía solución. Mi hija tuvo que irse a otra localidad para poder efectuar la denuncia", refirió la mujer, temiendo que exista protección para los tres sospechosos.

Al ser consultada por el estado de la joven, la mujer había expresado: "Imagínese cómo está mi hija con todo lo que le pasó, los tres se aprovecharon de ella, hicieron todo lo que hicieron y nadie hizo nada".

Según la madre existe un cuarto involucrado que supuestamente no tuvo participación en el ultraje pero estuvo presente y no intervino para evitar el ataque.

"Hoy le tocó a mi hija y no le hicieron caso porque somos gente humilde, pero mañana puede ser otra chica. Les pido que no tengan miedo, que denuncien para que no hagan más daño", cerró la denunciante pidiendo a la comunidad "que no encubra" a los acusados.