Ya no se esconden: el primer beso en público de Wanda Nara y L-Gante

Las imágenes fueron tan certeras, que fue imposible confundirlos. La flamante pareja conformada por la empresaria y el cantante de cumbia 420 dieron rienda suelta a su amor tras salir de un restaurante juntos.

“Se confirma el romance de Wanda Nara y L-Gante”, expresó Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo.

Todo sucedió en la noche del lunes, cuando la pareja salió por primera vez solos. Si bien se venían filtrando imágenes, eran junto a un grupo de jóvenes recorriendo boliches, bailando y tomando tragos. Pero ahora se conoció un video saliendo de una cena íntima que los compromete aún más, dejando confirmado el romance pese a que ambos no se animaban aún a blanquearlo y dejaban la puerta abierta a la especulación.

Como si fuera poco, después de que se conozcan esas imágenes la empresaria y el cantante vieron juntos el partido de la Selección argentina ante Croacia por la semifinal del Mundial de Qatar. Con ellos, además, estuvo Jamaica, la hija de Elián, según las fotos que los mismos protagonistas compartieron en sus redes sociales.

Captura de pantalla del instagram de la rubia y el cantante 420. Elián posó para la selfie con la camiseta de la Selección y su infaltable cadena de oro.

Jamaica en la pileta de la mano de Wanda Nara. (Foto: Captura de pantalla del instagram oficial de L-Gante)

La reacción de Tamara Baez, la ex de L-Gante

Tamara Báez, la mamá de la beba, mandó al frente a su ex mostrando un chat privado: “Si vas a andar presentándole mujeres a mi hija no quieras venir a estar conmigo jajaja. Un poco de respeto, no le hagas lo que me hacías a mí con otra. Te mando dos besitos, porque tres son mucha plata”, escribió Tamara en Instagram Stories, junto a una captura de su chat con el padre de su niña.

Captura de pantalla del chat entre Tamara y L-Gante. (Fuente: Ciudad Magazine)

El cumpleaños de Wanda

“Wanda Nara cumplió años este fin de semana y la pasó con sus seres queridos, hasta estuvo el padre de Wanda, Andrés, ya habrán visto ustedes la foto de la reconciliación”, comenzó diciendo el conductor de “Mitre Live”.

Si bien se creía que iba a oficializar el romance con Elian, en el cumpleaños de la rubia, el cantante faltó con aviso porque se encontraba en Uruguay. A su regreso, le declaró su amor en las redes y la invitó a cenar. “Feliz cumpleaños, reina. Te quiero un montón”, escribió el cantante junto a unos emojis de corazones rojos.

Juan Etchegoyen, el locutor de radio y tv, contó el duro momento que vivió Mauro Icardi con Wanda Nara en su cumpleaños.

Se dice que Icardi dijo que la relación entre su ex, y el cantante, es un ''puñal en la espalda'' para él, y que tras confirmarse su irremontable separación, se encuentra abatido y bajoneado, porque continúa enamorado de Wanda. ''Él intentó conquistarla pero ella no quiso saber nada, está todo mal y re contra terminado”, dijo al respecto Etchegoyen.

Y concluyó con un dato demoledor: “Icardi ya ha entendido me cuentan, que su historia de amor con Wanda está concluida aunque le cueste, está tan mal que hasta también me dijeron que no quiere saber nada con conocer a alguien, está haciendo el duelo”.