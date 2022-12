Revuelo por condena y viaje de jueces

domingo 11 de diciembre de 2022 | 6:05hs.

Como nunca antes en la historia argentina, algunos políticos, jueces y empresarios comparten el mismo derrotero. Para llegar a destino, o van de la mano o terminan enfrentados. Con ello, una vez más dan la razón a José Hernández que con sus versos proverbiales del Viejo Vizcacha recomendaba hacerse amigo del juez, para recibir beneficios o sufrir castigos, cada uno a su modo y a su tiempo. Aquellos pícaros consejos para el desempeño del maltratado gaucho, pareciera -en nuestros días- haberse transformado en un catecismo de uso cotidiano en los diversos poderes de la Argentina, en especial el Ejecutivo, Judicial y el poder mediático. Esta semana, dos hechos mostraron acciones cercanas al cinismo que conmocionaron a la opinión pública, porque al parecer el que lanzó la piedra para una condena no estaría muy libre de pecado al menos en su función como sucede con el juez Julián Ercolini, a cargo de la instrucción que llevó a condenar a 6 años de prisión a Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta. Y, justamente, horas antes de conocerse este veredicto, saltó el escándalo de un viaje privado realizado a Bariloche por parte de varios jueces federales, el jefe de fiscales de Caba, un ministro porteño, directivos del Grupo Clarín y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).



Ahora, la justicia intenta determinar si por ese vuelo privado a la estancia de Joe Lewis al Lago Escondido se incurrió en un presunto delito de dádivas a favor de funcionarios y magistrados. Por lo tanto, la condena a Cristina y el inicio de esta investigación a un grupo de jueces, fueron temas de gran trascendencia mundial y debilita gravemente la separación de poderes y, sobre todo, se pone en duda la independencia de los jueces, que están para actuar como pilares del sistema republicano.



Como se dijo, en primer término, la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner fue condenada porque la Justicia la encontró culpable de haber otorgado obras viales millonarias a un socio durante los 12 años que gobernaron ella y su difunto esposo, el expresidente Néstor Kirchner. Ella negó en todo momento tal acusación de corrupción, al plantear que carecía de fundamentos y que más bien se trataba de una persecución en su contra y del proyecto político que representa el Frente de Todos. Cuestionó el uso político de la Justicia, la influencia en ese ámbito del PRO y connivencia de medios opositores y jueces federales.



En la condena, se incluyó la inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida. Para que la condena y su inhabilitación queden firmes, primero el fallo debe ser ratificado por la Cámara de Casación y la Corte Suprema de Justicia. Como se estima que ambos pasos legales pueden demorar años, no sólo mantendrá hasta entonces su libertad sino la posibilidad de presentarse en las elecciones generales del 2023. Sin embargo, apenas conocido el fallo, sorprendió a todos al dar cuenta que no sería candidata a nada, generando un tumulto político de trascendencia. En forma posterior, se conoció que Cristina cenó junto a un grupo duro de dirigentes de La Cámpora y los instó a salir a trabajar por el espacio. Del mismo modo dejó la pelota en campo del peronismo para que se hagan cargo.



Las repercusiones

La oposición anhelaba la condena y el oficialismo junto otros gobernantes salieron a repudiar. En Juntos por el Cambio festejaron la condena y desde la mesa nacional destacaron lo que consideraron un fallo judicial histórico, de haberse respetado las garantías constitucionales de los acusados y que el proceso fue ejemplar. Concluyen que con esto se demuestra que nadie está por encima de la ley en Argentina. La mesa nacional está constituida por los presidentes de los partidos que integran la coalición y todos se expresaron en las redes. El presidente de la UCR, Gerardo Morales, sostuvo que el sistema judicial actuó con coraje frente a una matriz de corrupción que se instaló durante el kirchnerismo. En lo político electoral, el paso al costado de Cristina, deja mal parados a los duros del PRO, sobre todo a Mauricio Macri. Parte del círculo rojo salió a operar para que el expresidente debería también jubilarse de los cargos representativos.



Entre los que salieron en defensa de Cristina, además de varios gobernadores e intendentes, está el Grupo de Puebla, el foro político y académico de la izquierda de América Latina, el Caribe, España y Portugal que está integrado por 16 países. Desde ese espacio consideraron que la condena representó un vergonzoso ataque político, vestido de fallo judicial. El bloque regional latinoamericano entiende que el fallo judicial abre un nuevo capítulo de la guerra jurídica (lawfare) que se ha venido desarrollando en la región contra dirigentes progresistas, al mencionar a similares procesos judiciales sufridos por Luis Inácio Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. Denunciaron que son guerras jurídicas que dinamitan los espacios democráticos cediéndolos a turbias conspiraciones de poderes fácticos que utilizan la justicia con fines políticos. Por eso, adelantaron que denunciarán el ‘lawfare’ contra Cristina además de expresarle apoyo. La idea era concretar un encuentro mañana en Buenos Aires, pero la vicepresidenta se contagió de coronavirus y deberá mantener reposo para recuperarse. Por lo tanto, el acto en apoyo se realizaría el lunes 19.



En el Lago Escondido

En forma previa, Cristina tras conocer el fallo y realizar su descargo de manera pública, citó cómo operaría aquella connivencia entre la oposición, los jueces y algunos medios. Citó la filtración de un chat con el que al parecer pretendían ocultar aquel viaje al Lago Escondido de magistrados, fiscales, directivos de medios y opositores.



La denuncia tuvo más fuerza porque en aquel presunto viaje involucraron al juez Julián Ercolini, a cargo de la instrucción en la que la investigaron.



Para añadir condimentos a tal sospecha, en 2016, fue a su vez Ercolini quien sobreseyó a Héctor Magnetto, la principal figura en Clarín y Telecom, en la causa Papel Prensa. Medios de alcance nacional también recordaron que, en 2015, otro juez Pablo Cayssials suspendió la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la Ley de Medios y en 2021, el juez Carlos Mahiques firmó el cierre de la causa por la venta de las tierras en Lago Escondido, con lo cual se concluye que se benefició al magnate inglés Joe Lewis. Por aquel viaje, la fiscal federal de Bariloche María Cándida Etchepare requirió a la jueza la instrucción del caso y pidió imputar a los 10 involucrados en el viaje a Lago Escondido por presunta comisión de delitos de acción pública. En el escrito citó a los 10 involucrados, comenzando por el juez Ercolini, el fiscal general de Buenos Aires, Mahiques; el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, el ministro de Seguridad y Justicia porteño y a otros jueces y empresarios, que participaron de un viaje a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido presuntamente organizado y con todos los gastos pagos, por parte de directivos del Grupo Clarín. Si bien las revelaciones surgieron hace más de un mes por una nota del diario Página/12, esta semana el escándalo tuvo mayor volumen tras la filtración de manera ilegitima de un grupo de chat en que se intentaba justificar aquel viaje y cobró aún más fuerza con la denuncia pública realizada mediante cadena nacional por parte del presidente Alberto Fernández, quien recordó su expresión de la existencia del sótano del poder.



Por la zona aduanera

Misiones dará esta semana un nuevo paso para la anhelada puesta en vigencia de zona aduanera. El gobernador Oscar Herrera Ahuad tiene previsto mañana un encuentro con el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. Representará un nuevo encuentro, aunque será la primera vez desde que se promulgó el presupuesto nacional, donde quedó incluida la idea originada e impulsada con fuerza y decisión por el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira y el gobernador, con la normativa canalizadas a través de los diputados nacionales de la renovación. Está claro que es algo nuevo, de allí también la dificultad de la Nación de dimensionar la importancia en primer momento que llevó al veto presidencial pero ahora al parecer, hay luces verdes para avanzar. Así lo dejó planteado con claridad el titular de Aduanas de la Nación, Guillermo Michel, quien estando en Misiones dio a conocer que está trabajando en la reglamentación con Massa. De hecho, también Misiones trabaja y pondrá a disposición un borrador de la reglamentación, tratando de agilizar el proceso. Se sabe que habrá que manejar la ansiedad porque el país transita por un complejo momento en la macroeconomía y tiene muchas urgencias. La idea es que Misiones tenga un sistema productivo de mayor competitividad, para más producción y empleo y se aplique en toda la provincia. Del mismo modo, si se termina concretando, tal como se concibe, la zona aduanera ayudaría con un régimen diferencial para potenciar las exportaciones.



En la Legislatura de Misiones

Con apoyo de sus pares, Carlos Rovira continuará por un año más presidiendo la Cámara de Diputados de Misiones. De 40 integrantes de la Legislatura, lo votaron de manera favorable 38 diputados, ya que se registró una abstención y una ausencia. En el marco de elección de autoridades, también fue reelecto vicepresidente primero el diputado del Frente Renovador Hugo Passalacqua y cumplirá por primera vez el rol de vicepresidente segundo el diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Jorge Lacour. De esta manera el radicalismo, al no ponerse de acuerdo, le ganó la pulseada al PRO en Misiones que venía ocupando ese espacio. Internamente también los legisladores del PRO mostraron disidencias, Horacio Loreiro repitió el faltazo del año pasado y su par, Germán Kizcka se abstuvo de votar, es decir no actuaron Juntos por el Cambio, sino por separado en línea con lo que sucede a nivel nacional en este espacio político. Esta división también se está notando en las candidaturas provinciales, donde sube la tensión y los dirigentes se recuestan en sus padrinos nacionales o regionales.



Volviendo a lo sucedido en la Legislatura, como es de rigor, primero debe mocionarse quién ocupará cada cargo. Para la continuidad de Rovira, lo propuso Passalacqua al sostener que el presidente de la Legislatura cambió el paradigma de la labor parlamentaria, en cuanto a funcionamiento y apertura como casa del pueblo. A su vez, propuso la idea para un debate futuro para que el mandato de la autoridad electa para presidir la cámara dure cuatro años y evitar la elección anual.



Entre los opositores, desde la UCR, el diputado Ariel Pepe Pianesi, tras indicar que mucha gente espera el voto en contra por ser un partido opositor y por deudas a resolver, indicó que el voto favorable a la reelección por decimosexta vez, no es un cheque en blanco, sino una carta para cambiar las cosas pendientes en el recinto.



En presencia del gobernador Oscar Herrera Ahuad y el vicegobernador Carlos Arce, el reelecto presidente de la Cámara a modo de reflexión en el recinto abordó sobre la actualidad nacional y provincial. Lamentó en primer término que una práctica tan saludable en democracia como la elección de autoridades como ocurrió en Misiones, no se pudiera concretar a nivel nacional ante aquel bochornoso espectáculo que mostró el enfrentamiento de oficialistas y opositores a nivel nacional. Por eso, destacó el ambiente político de convivencia que se vive en Misiones y rescatar que en la provincia existe un claro eje, que ha permitido este año ubicar a Oscar Herrera Ahuad en la métrica de la opinión pública nacional como el mejor gobernador del país y a Posadas, a través de la gestión del intendente Leonardo Lalo Stelatto, en un proceso inédito como la mejor capital de todo el interior del país. Recordaría que ello se logró a pesar de la baja coparticipación que recibe la provincia y que el actual progreso de Misiones, es producto del esfuerzo de los misioneros. Indicó en tal sentido que mientras se sigue insistiendo desde la Renovación por mejor coparticipación se desplegaron políticas activas, inductivas que permitió el actual progreso, tal como lo marca el Producto Bruto Geográfico y la mayor inversión privada y pública del Norte argentino radicada en esta provincia.



Luego destacó que el espacio político que preside es el único que logró incluir de manera activa a la vida política, institucional y económica a los jóvenes.



También en el Concejo de Posadas

El Concejo Deliberante de Posadas también eligió autoridades. Con el acompañamiento de todos los concejales, Horacio Martínez fue reelecto presidente del deliberativo local. En la oportunidad, la concejal Marlene Haysler fue electa vicepresidenta primera y su par, Francisco Fonseca, resultó designado vicepresidente segundo.



Como desafío el concejal Martínez se propuso seguir trabajando con responsabilidad, transparencia y unidad del cuerpo.