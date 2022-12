“Imagínese cómo está mi hija con todo lo que le pasó”

miércoles 07 de diciembre de 2022 | 8:36hs.

Al tiempo que persiste la investigación y búsqueda por el abuso sexual denunciado por una joven de 19 años en El Soberbio, la familia de la víctima reclamó irregularidades en la asistencia de la víctima en sede policial, en el hospital local y en las pesquisas del hecho.

Como informó ayer este medio, los sospechosos por el hecho fueron identificados como Matusalen H. Miguel Ángel R. y Adrián S., quienes al cierre de esta edición seguían prófugos.

“Estos chicos implicados no es la primera vez que realizan una cosa así con las chicas”, aseguró Andrea, la madre de la víctima en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

Según su testimonio, el abuso sucedió el miércoles pasado y la denuncia se radicó el lunes en la localidad de San Vicente.

“Mi hija procedió a hacer la denuncia en la comisaría de El Soberbio el viernes, no lo hizo antes por miedo, por vergüenza y por el malestar”, afirmó la mujer. Y añadió: “En la comisaría le tomaron la denuncia pero no le dieron ninguna constancia, la llevaron al hospital y la doctora hizo un pedido para que el Cuerpo Médico Forense le hiciera la revisión que corresponde pero no le dieron un kit de emergencia que te tienen que dar en el hospital en estos casos”, apuntó.

Con respecto a las actuaciones de las autoridades aseveró: “No procedieron a detener a los acusados, no procedieron a darle una solución para que ella pueda ser revisada inmediatamente, le dieron un supuesto turno para hoy martes (ayer), por lo cual iba a pasar muchos días para que puedan encontrar algún resto de ADN o alguna cosa que pudiera confirmar lo sucedido”.

Andrea considera que con las acciones que se llevaron adelante, desde la comisaría buscaron ocultar el hecho y ganar tiempo para que los acusados no sean detenidos “porque son conocidos, porque son gente de plata”.

“Siento que en todo momento la jefa de la comisaría trató de ocultar lo sucedido, incluso me pidió muchas veces que me callara, varias veces me llamaron la atención para que no hablara y para que no se divulgara lo que había pasado y no entorpezca la investigación”, indicó.

Según consta en la denuncia realizada por la joven, el miércoles se encontraba en una fiesta con amigos cuando los acusados la drogaron, la llevaron a un departamento y allí cometieron el abuso para luego dejarla en su departamento.

“Ella despertó en su lugar donde vive medio inconsciente y malherida, todo dolorida, y buscó ayuda. En el momento no se animó a denunciar, pero el viernes finalmente lo hizo en San Vicente porque en El Soberbio no tuvo respuestas ni ayuda de ningún tipo, ninguna ayuda psicológica”, aseguró Andrea.

Por último la mujer pidió que se investigue lo ocurrido para que no quede impune y que esta situación no sufran otras chicas.

“Pido encarecidamente que investigue por qué en la comisaría no nos dieron una solución en un caso tan grave, por qué los acusados siguen prófugos y por qué no actuaron inmediatamente”.

“Estos chicos implicados, chicos conocidos, no es la primera vez que realizan una cosa así, por eso me vi desesperada porque no tenía solución. Mi hija tuvo que irse a otra localidad para poder efectuar la denuncia”, refirió.

Al ser consultada por el estado de la joven, la mujer expresó: “Imagínese cómo está mi hija con todo lo que le pasó. Tres chicos se aprovecharon, le hicieron todo lo que hicieron y nadie hizo nada”.

“Nosotros por ahí no tenemos dinero, hoy le tocó a mi hija y por eso no le hicieron caso, porque somos gente humilde, pero mañana puede ser otra chica. Les pido que no tengan miedo, que denuncien para que no hagan más daño”, cerró.