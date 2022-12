De San Vicente a a Qatar para ver de cerca a Messi

viernes 02 de diciembre de 2022 | 6:05hs.

Lionel Messi pisa el campo de juego del estadio 974 de Doha y la hinchada argentina se enloquece. El 10 es el capitán de la selección y el abanderado de la ilusión argentina en Qatar 2022. Es la figura que todos buscan para una foto o un video.

A unos pocos metros, a Roberto se le pone la piel de gallina. Fanático de River, el misionero llegó a Medio Oriente para disfrutar de Messi una vez más. Quizás la última vez en una Copa del Mundo, algo que el capitán argentino ya deslizó.

Pero para Roberto este Mundial tiene un valor muy especial. Es el tercero para él, luego de las incursiones a Brasil 2014 y Rusia 2018, pero será, seguramente, el último en el que verá todo lo que sucede alrededor de una Copa del Mundo.

“Tuve un desprendimiento de retina a los 8 años y ahora, a los 56 años, tuve otro desprendimiento de retina y no sé a causa de qué. Soy diabético, pero camino, hago actividad física y me controlo con las comidas. Por eso fue una decisión venir con mi esposa a disfrutar, porque no sé si el próximo Mundial lo voy a poder ver”.

La frase impacta. Antes de entrar al estadio de los containers, el 974, Roberto se emociona. Quiere llenar su memoria con las jugadas de Messi. Es su último partido en el Mundial. Emprendió ayer la vuelta hacia la Tierra Colorada, pero se llevó de Doha un triunfo lleno de fútbol ante Polonia.

Nuevas experiencias en tierra asiática.

Hoy Roberto ve solamente con el 20 por ciento de la capacidad de sus ojos. No le interesa. Quiere guardar todo lo que pueda en su memoria, porque sabe que en un tiempo ya no podrá ver.

“Verlo a Messi es lo más lindo. Es muy emocionante. Seguramente será el último Mundial de él y tengo fe de que nos va a dar una gran alegría. Sobre todo a mí”, expresó el de San Vicente.

Y así fue. Messi erró el penal, pero eso poco le importó al misionero, que disfrutó desde la tribuna de una de las mejores actuaciones de la Scaloneta. Una victoria que le permitió avanzar de ronda, pero, sobre todo, que significó ese reencuentro del equipo con su identidad y de la hinchada con sus ídolos.

Ahí estaban Roberto y Ebes Sartori, su fiel compañera, y con quien decidió emprender un viaje lleno de emociones y aventuras.

“Estamos en otro mundo. Una cultura y un país totalmente distinto al nuestro. Estuvimos recorriendo mucho y, a pesar de que no entendemos el inglés, recibimos una gran atención por la predisposición de la gente”, contó.

“Estamos desde el primer día, fuimos a la inauguración en la que Ecuador le ganó a Qatar. Vimos los otros dos partidos de Argentina. Sufrimos mucho con los dos partidos anteriores”, reconoció el misionero, quien junto a su esposa compartió la experiencia de vivir en los containers de Qatar.

Roberto y Ebes, su fiel compañera, conocieron las costumbres de Medio Oriente.

“Nos quedamos en Free Zone, en los containers, y aprovechamos para recorrer todo lo que podemos porque no sabemos si alguna vez podremos volver y por eso también nos fuimos a Dubai”, relató.

La previa la vivió como una súper estrella. Vestido con su traje de gallina fue la gran atracción de grandes y chicos para sacarse fotos.

“Este traje lo llevé cuando le ganamos a Boca en el Bernabéu en el 2018 y ahora le cambié las mangas para alentar a la selección con los colores de la bandera”, se emocionó.

El tiempo será, como muchas veces, tirano. Poco a poco Roberto perderá la visión, pero lo toma como una prueba más de la vida. En vez de encerrarse prefirió salir al mundo. Conocer todo lo que pudo y darse un gran gusto: ver a Lionel Messi, una vez más, con la camiseta de la selección argentina y en una Copa del Mundo. Disfrutar es y será la meta de ahora en más para Roberto.