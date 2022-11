En una hectárea forestal se almacenan unas 60 toneladas de carbono orgánico

viernes 18 de noviembre de 2022 | 2:00hs.

Con el objetivo de diseñar estrategias para mitigar los efectos de los gases invernaderos y el desarrollo de políticas al respecto, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y la Secretaría de Agricultura, Pesca y Ganadería de la Nación analizaron la capacidad de los suelos de las plantaciones forestales en diferentes ambientes del país. Tras casi dos años de relevamientos en diferentes provincias, entre ellas Misiones, se obtuvo que en el total de las plantaciones se almacenan 70 millones de toneladas de carbono, contenidos en los primeros 30 centímetros de profundidad del suelo.

Según explicó Pablo Peri, coordinador del Programa Nacional Forestal del Inta, “el carbono orgánico es una medición de cuánta materia orgánica hay en el suelo, y mientras más carbono orgánico es mucho mejor la producción forestal”. Tras la acción de descomposición por parte de microorganismos, se liberan nutrientes y dan buenas condiciones al suelo, detalló al respecto.

Ese estudio fue pedido por el entonces Ministerio de Agricultura, al no contar con datos sobre el aporte de las plantaciones forestales, solicitud que se hizo en el marco del Acuerdo de París para disminuir las emisiones del efecto invernadero. Entonces, como no estaban contempladas, no entraban en las cuentas nacionales, señaló el ingeniero forestal en diálogo con El Territorio.

En una publicación que realizó el Inta, se mencionó que “las plantaciones forestales son muy valoradas por los numerosos servicios ecosistémicos que brindan, entre los que se destaca la capacidad de secuestrar gases de efecto invernadero y almacenar carbono orgánico del suelo. Frente a esto, se estimaron las reservas de carbono orgánico del suelo con plantaciones forestales y otros usos de la tierra en diversas regiones de la Argentina”. Entre las plantaciones, se analizó puntualmente pino, eucalipto, sauces, álamos, entre otros. El muestreo también involucró a plantaciones nativas según el distrito. En este punto, en cuanto especie forestal, el pino almacena el 69% de carbono orgánico.

De las 70 millones toneladas de carbono orgánico que se generan en todo el país, se precisó que la región Mesopotámica representa el 74% de la reserva nacional de carbono orgánico de las plantaciones forestales, al contar con la mayor superficie de bosques cultivados en estas provincias. Es decir, su capacidad de almacenamiento “es enorme”, se destacó en el reporte que fue dado a conocer a mediados de agosto de este año. En tanto, la región que comprende a la Patagonia, la región Pampeana y Delta del Paraná almacenan el 20,2% del total.

La situación en Misiones

El análisis que realizó en Inta incluyó a las plantaciones forestales de Misiones.

“En el caso de Misiones, se analizó también la selva misionera y lo comparamos con otros tipos de cultivos, de aquellos que predominan”, indicó Peri.

En este sentido, recordó que más del 70% del almacenamiento de carbono orgánico se concentran en el Litoral, y puntualmente, en lo que respecta a cada hectárea de las forestaciones de Misiones, notamos que hay valores altos, de entre 60 y 70 toneladas de carbono orgánico en los 30 centímetros de suelo.

Después, agregó que “significa que dentro de las 70 millones de hectáreas forestales, las aporta el Litoral y que, por ejemplo, los gobernadores ante la Nación pueden resaltar el tema de los porcentajes de carbono orgánico, consiguiendo cosas, la elaboración de políticas teniendo información, con aportes en este tema. Este número (de las 60 toneladas de carbono orgánico) lo posiciona muy bien a Misiones”.

Luego, ahondó: “En el estudio que hicimos en Misiones, al analizar el tipo de suelo y clima, se hicieron estudios de todas las plantaciones y especies para conocer cuánto contenido de carbono había para determinar la capacidad de los suelos para la producción, con las propiedades y los rendimientos que hay”.

Recordó que “el porcentaje determina la situación de la producción y posiciona mejor a los productos forestales. Entonces, esto posiciona para la exportación mejor al producto si se fija mejor el carbono. Lo que faltaba era cuantificar el porcentaje de carbono”.

Y señaló que en Misiones “esto habla de un posicionamiento del sector forestal, al contar con una mejor información con el trabajo de investigación de nivel nacional”.

Asimismo, indicó que la mayor población forestal en Misiones es de pino y, en menor medida, eucalipto.

Después, precisó que “en la comparación con otros cultivos que hay en Misiones, no hubo diferencias significativas en la producción de carbono entre la plantación forestal y la yerbatal, por ejemplo, por el tipo de clima y el tipo de suelo que hay en la provincia, tiene valores semejantes en la producción, hecho que lo posiciona muy bien y los impactos en los suelos”.



En cifras

74%

De 70 millones de toneladas de carbono orgánico de todo el país, el 74% de las reservas se concentra en la región Mesopotámica, indicaron.