Área aduanera especial, una nueva oportunidad para Misiones

Por Luis Miguel Palma Abogado y docente universitario

El domingo 30 de octubre a la mañana, al igual que otros y como siempre desde chico, lo primero que hago al despertar es levantar el diario del domingo (el de verdad, digo, o sea el de papel, para que quede claro) y pegar un vistazo general para luego marcar los temas que más me interesan en lo que respecta mi especialidad o experticia en Derecho Aduanero Financiero y Tributario, diría un profesor chileno en un curso de posgrado. Bueno, me encontré con la columna dominical del director del Territorio, el Dr. Gonzalo Peltzer, que tiene como título ‘Zona Aduanera Especial’ y es una opinión macro, habida cuenta de que el proyecto legislativo en trámite actualmente de la ley de presupuesto, correspondiente al año 2023 que deberá ser tratado en la Cámara de Senadores (ya fue aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación) y hecho esto pasaría para su promulgación por parte del Poder Ejecutivo, creando o conteniendo en su normativa una Zona Aduanera especial para la Provincia de Misiones. De más está decir que esto ya estaba incluido en ocasión del tratamiento de la Ley de Presupuesto correspondiente al año 2021, ya se encontraba aprobada por ambas Cámaras , pero, Ohh sorpresa, el Ejecutivo a contramano de lo prometido por el Presidente Fernández (27 días antes de la aprobación por el Senado y veto presidencial) al Gobernador Herrera Ahuad en su visita a Misiones en relación a la creación de la Zona Aduanera Especial vetó los tres artículos que delineaban las pautas fundacionales de este proyecto. Los artículos vetados fueron el 123, 124 y 125 de la ley de presupuesto para el año 2021 , artículos estos referidos a la creación del Área Aduanera Especial a instancias -y esto hay que decirlo con todas las letras- del proyecto presentado por el Gobierno de Misiones que básicamente estaba motivado por cuestiones de asimetrías económicas y territoriales y además por lo permeable de sus fronteras, siendo que el 95% del territorio provincial limita con Paraguay y Brasil y además otro tipos de factores geopolíticos que se encuentran en la letra del proyecto inicial. Dicho de otra manera, se fue al diablo todo.



Pero para no aventurarme, no me explayaré en esta nota sobre cuestiones técnicas del proyecto hasta que no esté aprobada la ley y promulgada por el Poder Ejecutivo (el año del veto me adelanté en este mismo periódico en echar un poco de luz sobre las mismas cuestiones técnicas y me quemé con leche, y no quiero llorar al ver una vaca esta vez).



Me referiré, como lo anticipé, a algunos tópicos de carácter macro mencionados por Gonzalo Peltzer y que son fundamentales para entender esta problemática El primero de ellos es que el mundo es para los audaces que construyen puentes, claro está refiriéndose a Misiones, mientras que otros los dinamitan. Luego menciona la antigüedad d de las barreras de las fronteras que impiden el paso de mercaderías, puesto –y lo se hace mucho como exfuncionario de la Afip-DGA-, todas las barreras se saltan, máxime en el contexto mundial de apertura del comercio internacional. Al saltarse las barreras se da un fenómeno que encarece los productos, puesto que esto lleva directamente al contrabando, lavado de dinero evasión, y corrupción de empleados venales que controlan los limites fronterizos aduaneros y migratorios. En cuanto a las asimetrías de frontera las mismas son una debilidad para Misiones por un cuestión de límites geográficos y lejanía del centro poder número uno de la Argentina, que es Buenos Aires como siempre mas su cuestión geográfica de tener el 95 por ciento de límites con Brasil y Paraguay . Estos son los puntos políticos y legales macro que Gonzalo menciona y me parecen excelentes para trasformar a Misiones en un centro de desarrollo productivo en el Mercosur (esto va por mi cuenta, pero se podría haber hecho antes).



El otro punto es contar para ese proyecto con la asistencia de expertos y profesionales que trabajen en el tema específico, pues con voluntad política alcanza. Es una cuestión que tiene muchos aspectos que requieren conocimiento previo en varias materias. Yo lo sé perfectamente, pues como ex funcionario de la Afip-DGA, en Paso de Los Libres en el año 1994 me toco ser oficial de enlace con los otros tres países en todo lo relacionado a la implementación de los controles integrados de Aduanas en el Mercosur (Acuerdo de Recife) y les puedo asegurar que no fue un tema menor ni fácil Es muy fácil articular la ley en el marco general, pero en esto la cuestión será muy intricada y se necesitarán expertos en la materia y sobre todo recursos humanos que entiendan a la hora de trabajar en la reglamentación, que será el hueso duro de roer en este asunto desde ya muy delicado. Debo confesar que algunos políticos misioneros importantes (dos para ser exactos) y que conozco me solicitaron la confección de un paper o bien un resumen de la temática de la que hablamos, como si fuera un ‘che, pibe, andá a comprar el pan’. Obviamente no lo hice, pues se vetó la ley y además y con todas la letras se los dije No trabajo gratis Soy un técnico y docente en la materia y me encantaría, cuando este la Ley aprobada poner mi humilde granito de arena en el proyecto.



Por último y parafraseando a Gonzalo en su nota, somos audaces a la hora construir puentes y no segurolas que los dinamitan. El conocimiento es el poder.



Esperemos a ver qué dice el Presidente y crucemos los dedos. Misiones se lo merece.