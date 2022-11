Margot Robbie habló sobre el incidente en Buenos Aires: “Podría haber salido lastimada”

martes 15 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

Margot Robbie supo captar todas las miradas de Hollywood con una actuación destacada en El lobo de Wall Street. A partir de ahí su carrera despegó en pasos agigantados y la blonda supo consolidarse como una auténtica estrella de cine. A pesar de su fama, Robbie admitió en varias ocasiones sentirse un poco incómoda con ser el centro de atención y con la intromisión de la prensa en su vida privada. Recientemente, un fotógrafo sorprendió a Robbie y su amiga Cara Delevingne mientras cenaban de incógnito en un restaurante del barrio porteño de La Boca y en pocos minutos aquella noche se transformó en una situación límite que terminó con intervención policial y el fotógrafo internado.



En una entrevista con la revista norteamericana Vanity Fair, Robbie explicó su vínculo con la fama. “Sé cómo pasar por los aeropuertos, y también aprendí a darme cuenta cuando alguien está tratando de molestarme y de qué manera”, señaló. Según los informes, el paparazzi Pedro Alberto Orquera, intentó tomar fotografías de ella y Delevingne y dos hombres que las acompañaban lo golpearon para evitar que fueran retratadas. En un inicio, trascendieron informes que indicaban que Robbie había resultado herida en esa confusa situación. Cuando el entrevistador le preguntó a la actriz sobre el episodio, ella aseguró que no podía decir nada debido al bozal legal de la causa. Ante la pregunta sobre si la habían lastimado, respondió: “No, pero podrían haberlo hecho”.



El incidente

Tras cenar en el restaurante Patagonia Sur, Robbie y Delevingne fueron interceptadas por el fotógrafo argentino Pedro Alberto Orquera. Los amigos que las acompañaban lo golpearon. El hombre tuvo que ser atendido por el Same y luego fue derivado al hospital Argerich.



A raíz de este hecho el abogado del paparazzi, Matías Morla, pidió a la Justicia que las actrices declaren en calidad de “imputadas” y no de testigos, ya que considera que lo ocurrido es en parte su responsabilidad.



Según la versión de Orquera, él estaba haciendo una cobertura en la madrugada del domingo por la presencia de Robbie y Delevingne en la Argentina y cuando ellas se dieron cuenta que estaban siendo fotografiadas, les dijeron a sus acompañantes que lo detuvieran. “Después de sacar unas fotos sufrí la tremenda agresión de parte de la gente de seguridad, o los patovicas, porque no se cuál es el vínculo que tienen con ellas”, dijo a La Nación el fotógrafo en un primer momento, aunque después se supo que los acompañantes de Robbie y Delevingne eran los productores Jac Rhys Hopkins y Josey Callum McNamara.



El vínculo con los paparazzi

Robbie asegura que tras su salto a la fama no estaba preparada para una vida tan intensa. La actriz admitió que no estaba emocionalmente lista para la pérdida de privacidad: “Algo estaba pasando en esas primeras etapas y todo fue bastante horrible, y recuerdo haberle dicho a mi mamá: ‘No creo que quiera hacer esto’. Y ella simplemente me miró, completamente seria, y dijo: ‘Cariño, creo que es demasiado tarde para no hacerlo’. Fue cuando me di cuenta de que el único camino era hacia adelante”.



En la entrevista con la revista estadounidense, Robbie profundizó sobre la problemática general que suele existir entre las estrellas y la prensa. “A nivel internacional, no hay reglas que protejan a las figuras públicas como las que hay en Los Ángeles”, aseguró.



Mientras tanto, la causa en Argentina por el incidente con Orquera sigue su curso y no han trascendido más novedades al respecto