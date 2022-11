Un viaje a escala a los días de la vida en las reducciones

martes 15 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

Las antiguas paredes de piedra que conservan la dignidad y el misterio de un pasado glorioso vuelven a levantarse y adquieren su original señorío y dinámico trajín a poca distancia del Paraná.



El observador olvida el presente y viaja en el tiempo a un día cualquiera en el pueblo guaraní jesuítico de Nuestra Señora de la Candelaria. Frente a la maqueta de la reducción se revelará a escala la protectora imagen de la Virgen sobre una columna y la altivez del templo flanqueado a un lado por el patio de los curas y el edificio de dos plantas de la administración y, al otro costado el cementerio y enseguida el coty guazú, morada de las viudas.



Le llegarán seguramente de otros siglos los rumores y cánticos cotidianos de las viviendas de indios o el eco repetitivo del trabajo en los talleres.



La reproducción de la misión jesuítica que se refundó en lo que actualmente es la localidad de Candelaria en 1665 y que fue un importante centro administrativo y económico es una nueva pieza de exposición de la sala de cultura guaraní del Museo Regional Aníbal Cambas y fue elaborada por estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe con dirección de docentes de esa casa de estudio y el acompañamiento del museo.



La maqueta que se extiende en una superficie de 1,60 por 1,60 será presentada a la comunidad hoy a las 18 en la sede del museo en calle Alberdi 600 en el Parque Paraguayo en la ceremonia de cierre del año de actividades culturales de la institución.



Además, de esta maqueta el museo renueva y amplía su colección dedicada a los guaraníes con la actualización de la infografía de ubicación de las comunidades guaraníes en Misiones.



También, a partir de la fecha los visitantes podrán ver un busto de una mujer anciana caingua, una obra escultórica de Luis Horacio Dachary, que forma parte del acervo del museo y que fue puesta en valor por la artista María Ester ‘Marita’ Rodríguez, que se encargó de la restauración. Se trata de una figura realizada en arcilla y luego vaciada en yeso, que el autor no llegó a concluir y que presentaba un desgaste natural.



Lo que viene

La historiadora Liliana Rojas, directora del Museo Cambas, en entrevista con El Territorio explicó que este evento no implica el cierre del museo al público, que seguirá con las puertas abiertas para todos sus servicios como las visitas guiadas a las distintas salas y la atención a las delegaciones escolares; también hasta el 6 de diciembre se puede ver la muestra La tradición gauchesca, por Molina Campos y Zavattaro en la sala Misiones Contemporánea I.



Asimismo, desde la semana que viene las vitrinas y objetos contarán con un código QR para que el visitante pueda acceder a más contenido desde el celular.



“En realidad adelantamos el cierre de este año en cuanto a nuestras actividades culturales, eso no significa que cerremos el museo, vamos a seguir atendiendo al público, pero decidimos hacer un parate en nuestras actividades culturales, que son las conferencias, charlas, actos, para mirarnos un poquito hacia adentro y aprovechar este tiempo hasta final de año para terminar tareas y proyectos que están inconclusos, también hacer orden y limpieza y proyectar las actividades del año que viene”, describió.



La presentación

Rojas detalló que en la ceremonia de esta tarde se desplegará una síntesis de la labor del año y que una de las estrellas de este encuentro será la presentación en sociedad de la maqueta de la Reducción de Nuestra Señora de la Candelaria, “esa base que está en el centro de la sala de cultura guaraní era para una maqueta, pero no la podíamos concretar, hasta que este año hicimos un convenio entre la Junta de Estudios Históricos de Misiones y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe y en un cátedra de los profesores Daniel Melgarejo y Sylvina Goerling los alumnos hicieron la maqueta”.



Para la realización de esta réplica se visitó la reducción que está en terrenos de la Unidad Penitenciaria de Candelaria, “vimos lo que queda en pie de la reducción, también trabajamos con mapas de la época, es una maqueta moderna hecha en material liviano y muy a escala, los estudiantes que trabajaron en el proyecto van a hacer una presentación sobre todo el proceso”.



Centro estratégico

La investigadora por otra parte determinó el porqué se eligió replicar la Reducción de Candelaria y no otra. “Elegimos Candelaria porque fue la sede del Superior, el Padre Superior tenía a su cargo los 30 pueblos de las Misiones y dependía del Provincial que estaba en Córdoba”.



Entonces, Candelaria era el centro administrativo de las Misiones, era donde estaban las autoridades eclesiásticas, se tomaban decisiones y era el punto de distribución de alimentos, materia prima, manufacturas a los demás pueblos, por lo que también era un centro económico. “Candelaria tenía puerto y tenía barco, las decisiones se tomaban en Candelaria en consonancia con el Provincial y desde Candelaria se hacía la distribución a los demás pueblos teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos de cada uno de ellos”, precisó Rojas.



Marcó otra interesante particularidad de Candelaria, “tenía algunas características muy propias y únicas como el de tener dos pisos en el sector de administración, justamente porque tenían más habitaciones, y por otro lado seguía siendo un pueblo como cualquier otro” y continuó: “Había un sacerdote que estaba al frente de la reducción y estaba el Superior a cargo de los 30 pueblos, había como una administración superpuesta pero que ellos lo tenían bien claro, el cura a cargo de Candelaria y el Superior a cargo de los 30 pueblos, fue una experiencia interesante”.

Liliana Rojas, historiadora y directora del Museo Cambas explicó la maqueta. Foto: Matías Peralta

Estudiantes de Guía de Turismo de la Unam realizaron prácticas en el museo. Foto: Matías Peralta

La sala de cultura guaraní presenta novedades. Foto: Matías Peralta

Puesta en valor de la escultura de mujer caingua, obra de Luis H. Dachary. Foto: Matías Peralta

Para agendar

Hoy a las 18

En el Museo Cambas, Alberdi 600, en el Parque Paraguayo, será la ceremonia de cierre del año cultural con la presentación de nuevas piezas y contenidos. Para saber más sobre el museo ver en Facebook/ Museo Regional “Aníbal Cambas”.