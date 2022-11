La UE ve la retirada rusa de Jersón como punto de inflexión en la guerra

martes 15 de noviembre de 2022 | 6:02hs.

“Es muy importante ver lo que va sucediendo en los próximos días. La retirada del Ejército ruso a la otra orilla del río, abandonando Jersón, no estando dispuestos a resistir Jersón, porque tal vez habría sido una gran derrota si trataban de mantener sus posiciones allí, es un punto de inflexión en la guerra”, analizó el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, ante la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la UE.



El jefe de la diplomacia comunitaria agregó que los ministros aprobarán formalmente el inicio de la misión de formación de unos 15.000 militares ucranianos en países de la UE, fundamentalmente Polonia.



Borrell dijo que, aparte de la recuperación de la ciudad de Jersón por parte de los ucranianos, el Ejército ruso “se está retirando”.



“Son muy buenas noticias. La estrategia militar de apoyo a los militares de Ucrania fue la correcta. Tenemos que continuar”, afirmó.



Así, abogó por “seguir apoyando a Ucrania” con más capacidades militares pero también “presionando” a Rusia y continuar en contacto con el resto del mundo para afrontar las consecuencias de esta guerra.



Preguntado por si cree que Kiev debe iniciar unas negociaciones de paz con Rusia, Borrell indicó que “Ucrania decidirá qué hacer. Nuestro deber es apoyarles”.



Sobre las propuestas de Lituania, que asegura haber enviado a Bruselas posibles nuevas listas de medidas restrictivas, de ampliar las sanciones a Rusia, Borrell dijo que la UE “está reaccionando y siguiendo los procedimientos”.



Recordó que los Estados miembros pueden hacer propuestas que deben ser estudiadas a nivel de los servicios legales antes de proceder con ellas.



“Pero esté seguro de que no paramos”, apuntó.



Sobre la propuesta de algunos Estados miembros de que se cree un tribunal especial para juzgar la agresión rusa a Ucrania, el político español señaló que es algo que se ha discutido y sobre lo que quizá se hable también, pero advirtió de que se debe buscar “una clara vía legal para implementarlo”.



Los ministros comenzarán la jornada con un desayuno con la opositora bielorrusa Svetlana Tijanóvskaya antes de abrir el Consejo con una discusión sobre la situación en Ucrania, para lo que invitarán a hablar por videoconferencia previamente a su titular de Exteriores, Dmitro Kuleba.



Borrell destacó que es necesario mantenerse en contacto con la oposición bielorrusa para conocer la situación de los mil presos políticos en el país y tantear el nivel de implicación del Ejército de Bielorrusia en la guerra en Ucrania.



“Por el momento, no hay evidencia de implicación directa de las tropas”, comentó.



Zelenski izó la bandera en Jersón

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, visitó ayer la ciudad de Jersón, capital de esta región homónima del sur ucraniano, e hizo izar la bandera del país, en una ceremonia en el centro de la urbe, liberada recientemente de la ocupación militar rusa, informaron medios locales.



Se trata de la primera visita del mandatario ucraniano a esta ciudad, una de las principales de Ucrania y que fue la única capital regional que los rusos lograron controlar militarmente en los casi nueve meses desde que Rusia invadió este país.



El mandatario ucraniano llegó acompañado por varios altos funcionarios y militares, entre ellos Andrii Yermak, el jefe de la oficina presidencial, y Kirilo Timoshenko, subjefe de esa misma institución, además de varios ministros.



Tras ser interpretado el himno del país y ante un emocionado Zelenski, uno de los soldados asistentes al acto izó la bandera nacional ucraniana. “Es imposible matar a Ucrania”, dijo Zelenski durante el acto.

“Es imperativo acabar con la guerra”

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que poner fin a la guerra en Ucrania sería la mejor solución a la grave crisis económica internacional.



“Acabar con la guerra de Rusia en Ucrania es un imperativo moral, es lo mejor que podemos hacer por la economía mundial”, dijo Yellen.



La funcionaria estadounidense también habló de un eventual acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, y señaló que, de lograrse, implicaría una revisión de las sanciones que Estados Unidos y sus aliados han impuesto a Moscú. “Supongo que en el contexto de algún acuerdo de paz el ajuste de las sanciones es posible y podría ser apropiado”, afirmó Yellen, según declaraciones publicadas por el diario estadounidense The Wall Street Journal.