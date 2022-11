Confirman que el atentado provino de los kurdos de Siria

martes 15 de noviembre de 2022 | 6:02hs.

La Policía turca confirmó ayer que la principal sospechosa del atentado que el domingo mató a seis personas en el centro de Estambul es una mujer de nacionalidad siria y que recibió en la ciudad siria de Kobane la orden de colocar la bomba.



En un comunicado, la Dirección de Seguridad de Estambul reveló que la mujer detenida pocas horas después de la fuerte detonación de una bomba que causó seis muertos y 81 heridos en la tarde del domingo se llama Ahlam Albashir.



En el interrogatorio al que fue sometida por la policía tras ser arrestada en una vivienda de Estambul, la sospechosa confesó que “fue entrenada como agente especial de inteligencia por la organización terrorista PKK/PYD/YPG”.



La nota se refirió así al Partido de la Unión Democrática (PYD) de Siria y a su brazo armado, las milicias kurdosirias Unidades de Protección Popular (YPG), al considerar a ambos estrechamente vinculados al proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán, la guerrilla kurda en Turquía, considerado grupo terrorista.



Según el comunicado policial, Albashir habría revelado que “entró ilegalmente en Turquía desde Afrin (Siria) para llevar a cabo el atentado”.



“Dijo que recibió la orden del centro del PKK/YPG/PYD para una acción en Estambul y que lo hizo el 13.11.2022 a las 16.30 (hora local, 13.30 GMT)”, añade la nota.



“Los terroristas fueron atrapados con una operación exitosa. Si no se les hubiese capturado iban a huir a Grecia”, dijo por su parte el ministro turco de Interior, Suleyman Soylu, en el lugar del siniestro.



En declaraciones televisadas en directo, el ministro arremetió ayer contra Washington por apoyar y financiar a los kurdosirios, aliados de EE. UU. y otros países occidentales en la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI).



“Los peones no son importantes. Los responsables son los que alimentan al PYD. No aceptamos el mensaje de condolencia del Consulado de EE.UU. Tenemos que cuestionar la alianza de los que financian a los de Kobane desde su Senado”, declaró Soylu.