Visitará en motorhome a pueblitos de Argentina para mostrar la pasión local por el mundial

martes 01 de noviembre de 2022 | 11:57hs.

Guido Rodríguez tiene 32 años, es vegetariano, recorrió 21 provincias argentinas y sube sus experiencias a las redes sociales. Pero en esta oportunidad, tomó la decisión de viajar por argentina para conocer la pasión con la que se vive la previa al Mundial de fútbol de Qatar 2022 de los fanáticos de la albiceleste. También, recomienda que toda persona “viva la experiencia de viajar sola”.

Hace cuatro años recorre el país en un motorhome que él mismo armó con una furgoneta. Allí, sube una vez al mes con Timón, Pumba y Barú, sus perros y compañeros de aventuras, y luego de un previo y exhaustivo plan de viaje, saca el mapa virtual e inicia cada viaje. Por ahora, su sueño no es vivir viajando, quiere tomarse el tiempo para conocer cada lugar y, fundamentalmente, a sus habitantes. Este fin de año, se dedicará a recorrer la Argentina con el objetivo de retratar cómo se vive en el interior el Mundial y llevarse postales de la pasión del país.

“Los kilómetros, sin un contexto, no tienen sentido. Se pueden hacer los 5000 kilómetros de la ruta 40, desde Santa Cruz a La Quiaca, en una semana o dos, pero no es mi idea. Hay gente que cuenta los kilómetros, a mí lo que más me importa son los pueblos. La primera vez viajé tres semanas y conocí 25 pueblos en menos de 600 kilómetros”, contó en diálogo con TN.

Si de contar se trata, en la provincia de Buenos Aires conoció 57 pueblos de menos de mil habitantes. Cuando regresa a su Villa Devoto Natal, en las tres semanas que no está viajando, se dedica a editar el contenido que fue recabando, para subirlo a sus redes sociales (@gui10road). También tiene su propia revista digital en la que comparte sus experiencias y que le sirve como sustento económico, además de la plataforma Cafecito y algunos sponsors.

Sus tres perros son su familia, por eso, el motorhome está equipado con colchonetas para ellos (Gentileza: @gui10road).

Recomendación a los apasionados del road trip

Si tiene que dar un mensaje para quien está planificando viajar, dice que no se queden con la duda y lo hagan. “Lo mejor es tomar la decisión y arriesgarse y poder hacer ese viaje que se sueña, que se tiene en la cabeza, y no quedarse con la duda de qué hubiese pasado si viajaba, porque la experiencia de hacer algo soñado queda para toda la vida”, se confiesa el aventurero.

Una recomendación para los que viajan es que descubran los lugares. “Si van a un pueblito camínenlo. Una de las cosas más lindas de esos lugares es que se pueden recorrer en su plenitud, pero no lleven la locura de la ciudad, eso de querer hacer todo rápido. Lo mejor es disfrutar todo un día entero y quedarse a dormir”, cierra con la convicción de quien lo hace una semana por mes.