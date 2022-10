Más interesados que compradores con el Ahora 30

lunes 31 de octubre de 2022 | 6:05hs.

En la primera semana de ofertas del nuevo programa Ahora 30, los negocios de electrodomésticos vieron incrementar las consultas por diferentes productos. También, llamativamente, varios negocios exhibieron un importante stock de artículos que semanas atrás no aparecían. Según comentaron algunos vendedores y referentes comerciales, hubo más consultas que ventas concretas. Y, en general, los consumidores optan por tratar de cerrar una operación que no supere las 12 cuotas.

Los televisores de entre 43 y 50 pulgadas están entre los equipos con más ventas y con valores que oscilan entre 80.000 y 130.000 pesos.

“La mayoría de la gente, muchos de edad avanzada, se acercaron pensando que era un plan extraordinario del gobierno para el que no se necesita tarjeta de crédito. Así, mucha gente que no tiene tarjeta se acercó a preguntar y lamentablemente se fue con la desilusión de saber que no podía comprarse un televisor. Después llegó otra gente que hizo los números y terminó comprando el televisor o su split con otros planes que no le limitan por tanto tiempo su tarjeta”, comentó Carlos D’Orazi, propietario de negocios de electrodomésticos y directivo del grupo Márquez.

Remarcó que la tendencia vista en los últimos días fue de “gente que llegó a consultar, pero en la práctica trata de comprar por otros planes de financiación”.

Celulares también son buscados en negocios para ser adquiridos en cuotas.

En tanto, apuntó que entre los productos más buscados se destacan “los televisores, celulares y aires acondicionados”.

Desde un local de una importante cadena se agregó que en las compras “se buscan equipos de 43 pulgadas y de 50 o 55, todos de alta definición. En general es gente que tiene un equipo viejo y trata de renovarlo”.

Los locales exhiben una gran variedad de marcas y alternativas en precios. Así, un televisor de 43 pulgadas, de muy similares prestaciones, se ofrece desde unos 80.000 (Hisense FHD) a otro de 125.000 pesos (marca LG 4K).

Luego los de 50 pulgadas cotizan desde unos 92.000 pesos a 140.000. Y ya para equipos de 55 pulgadas, de acuerdo a la tecnología de visualización y sistema operativo se pueden ver precios por encima de los 300.000 pesos.

La venta de TV en alza

Como cada cuatro años, el Mundial de Qatar 2022 es la excusa perfecta para cambiar la tele. Más pulgadas, mejor tecnología, la intención del que puede renovar es siempre mejorar lo disponible. Hasta el momento las ventas on line y de las cadenas de electrodomésticos subieron hasta un 100% en un solo año, entre septiembre de 2021 y el mismo mes de 2022.

La demanda llegó con cierto retraso porque este año el Mundial será casi a fin de año y no en junio o julio, como en ediciones anteriores. También este año se vieron menos propuestas de cuotas sin interés, por el gran avance de la inflación.

“El Mundial empuja el volumen de ventas de televisores e incluso modifica la estacionalidad. Desde principio de año que la demanda viene en aumento y esto va creciendo exponencialmente teniendo en cuenta la urgencia de la gente para salir a adquirir nuevos equipos para disfrutar del Mundial”, detalló Christian Stuhldreher, gerente de TV de Newsan.

