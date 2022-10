Territorio fun

domingo 30 de octubre de 2022 | 1:00hs.

Las más pedidas

La Bachata; Manuel Turizo Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 Tu Turrito- Rei, Callejero Fino Automático María Becerra Despechá- Rosalía Perfecta- Rusherking, Dread Mar I Butakera- La Joaqui, Alan Gomez, El Noba. Callejero Fino Misión Alan Gomez Vista al mar- Quevedo Monotonía- Shakira

Caro Duarte (en el centro) celebró su cumplaños con la mejor compañía.

Carolina Morel y Leandro Frank compartieron una jornada distendida.





Romina Fischer y Luciana Lamera.

Ceci Cabrera (derecha) festejó su cumple con Paulina Núñez y Marcela Curlis.

¡Cuidado con las #bromas!

Si alguna vez caíste en una broma y buscás la revancha con quien te la hizo, entonces podés inspirarte en tik tok. En los últimos días la plataforma creó el hashtag #Bromas y los usuarios grabaron los mejores momentos cuando sus objetivos caían en las cómicas trampas. El video broma que no tardó en viralizarse fue el del la Tiktoker “Melipandda” quien simuló hacerse un raro tatuaje, pero eso no es todo, la mejor parte es la reacción de su hermano pequeño quien corre a contárselo a los padres para que regañen a la joven, el video ya tiene mas de 6 millones de visitas y comentarios. Así que, si te gusta hacer bromas o si no querés caer en una, mirate este hashtag en Tik Tok.

Los tres juegos que estarán gratis en PlayStation en noviembre

Durante los últimos días se dieron a conocer los juegos que estarán gratis para PS Plus, plataforma de PlayStation 4 y PlayStation 5, en el mes de noviembre de 2022. Cabe destacar que estos tres títulos estarán disponibles para los tres planes de la plataforma: Essential, Extra y Deluxe.



Nioh 2: juego de RPG (de rol) con temática japonesa estará disponible gratis en noviembre para PlayStation 4 y PlayStation 5. El título fue desarrollado por Team Ninja. Además, Lego Harry Potter: Años 1-4 y Lego Harry Potter: Años 5-7. Esta edición de Harry Potter estará disponible solamente para PlayStation 4. Heavenly Por último Bodies: juego en el cual se tiene que emplear la física para controlar a un astronauta. Este título independiente estará disponible para las consolas de PS4 y PS5.