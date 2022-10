Femicidio en Posadas: “No se puede entender por qué pasó esto”

jueves 20 de octubre de 2022 | 11:47hs.

En la mañana de este jueves, vecinos de la chacra 94 de la ciudad de Posadas se mostraron sorprendidos tras la muerte de Ricardo Cardozo (69) y Dora Samaniego (79). En la vivienda, ubicada en calle 93 y calle 72, fueron encontrados ambos cuerpos con disparos de arma de fuego y la primera hipótesis del hecho indicaría que se trató de un femicidio seguido de suicidio.

El hecho fue advertido cerca de las 2 por la hija de la mujer, Teresa, quien se encontraba a pocos metros y dijo haber escuchado varios disparos de arma de fuego. Al llegar a la habitación de su familiar la encontró sin vida tendida en la cama. En tanto, en otro sector de la casa fue hallado sin vida el hombre.

Graciela, vecina de las víctimas, dialogó con el diario El Territorio y contó: “Anoche, como todos los días, nos acostamos temprano y hoy yo no escuché nada. Yo salgo a las 5:30 a trabajar, casi no estoy en casa porque cada uno tenemos nuestras ocupaciones, somos vecinos pero no tenemos otra relación, no nos encontrábamos mucho”.

“Era una pareja mayor, ayer estaban en una reunión pero no de festejos con mucho ruido, estamos todos sorprendidos con todo lo que pasó. Hoy cuando salí a trabajar me encontré con todo el despligue policial pero no sabía qué había pasado y me enteré por los medios lo ocurrido. Ellos tenían un kiosco que atendían siempre en horario comercial pero no nos cruzábamos mucho”, evidenció.

A continuación, fue Norma, encargada del comedor del barrio Yacyretá, quien conocía hace más de 18 años a las victimas quien dijo a El Territorio que estaba muy triste por el fatal desenlace: “Es muy triste que haya terminado de esa forma. Hace mucho tiempo que estaban en pareja, yo la conozco de Villa Blosset y después nos cambiamos acá hace 18 años. No puedo creer y no entiendo estas cosas que pasan, todos los días nos cruzábamos, incluso como tenía negocio yo iba a comprar ahí”.

“Jamás escuché un problema entre ellos por eso me sorprendí. Esta mañana estaba triste, temblaba porque llegué y me enteré, no podía creer, no sabía qué hacer ni cómo reaccionar”, dijo angustiada.

Además comentó que la hija de Dora estaba ahí y es la única que va a saber la verdad, “ella vino por el cumpleaños de la madre y el sábado iban a hacer un festejo grande para ella, no puedo creer que haya hecho eso estando la hija ahí, no se qué se le cruzó por la cabeza. No se puede entender porqué pasó esto porque ya era gente grande”.