Loreto: controlan focos de incendios y esperan que se extinga el del Parque Iberá

miércoles 19 de octubre de 2022 | 8:40hs.

La lucha contra los incendios en la región, comenzó el 18 de diciembre, sin embargo, hasta la fecha luego de haber recuperado gran parte de las pérdidas ocasionadas producto del desastre climático en la que se vió envuelta la provincia de Corrientes, tienen lugar una vez más, nuevos focos de incendios que complican las medidas de control. Según fuentes del diario ElLitoral de la ciudad de Corrientes, efectivos policiales y Bomberos Voluntarios frenaron tres focos ígneos en Loreto este fin de semana. Lo confirmó ayer la Policía y detalló que iniciaron actuaciones judiciales. En tanto, continúa encendido el fuego en el Iberá desde el viernes y esperan que se consuma, ya que la zona es inaccesible.

Uno de los incendios de mayor magnitud se desarrolló el lunes en Loreto cerca de las 17 horas. “Cuando se constituyeron en el paraje Ita Paso de esa localidad, lugar donde se habría originado una quema de postes y maderas”, confirmaron fuentes policiales. Con la ayuda de Bomberos Voluntarios, lograron apagar las llamas. Posteriormente se dio aviso a la Fiscalía de turno y se iniciaron las actuaciones administrativas para intentar identificar lo sucedido. Por la noche, en tanto, trabajaron en otro incendio en el barrio 10 Viviendas de la localidad, “Se estaba produciendo una quema de basuras. Ante tal circunstancia, los efectivos procedieron a notificar de la prohibición de dicha acción y se inició la actuación administrativa que corresponde”, comentaron.

Fuego en el Iberá, alcanza su quinto día de incendio:

Otro de los focos ígneos que preocupa a las autoridades es el de Colonia Carlos Pellegrini, en cercanía de la laguna Fernández que está encendido desde el viernes. “El de Pellegrini sigue activo, pero sin riesgos”, confirmaron medios locales, Bruno Lovinson, secretario de Defensa Civil de Corrientes asegura: “Las probabilidades de lluvias están muy bajas, se va a terminar apagando solo cuando se encuentre con agua del bañado”, cerró el funcionario.

Sin embargo, las autoridades provinciales dicen que el fuego es “vigilado” ya que no pueden intervenir por estar “en una zona inaccesible”. Pobladores de la zona están asustados. Los guardaparques y vecinos controlan la zona, ya que no se puede acceder ni a caballo, según explicaron las autoridades. “Está activo todavía porque está en una zona inaccesible. Está quemando zonas de bañado y está siendo controlado y vigilado por pobladores de la zona de Pellegrini. En principio no reviste gravedad, pero va a ser monitoreado”, indicó Lovinson. Para este control, la ayuda de los vecinos es fundamental. “Nosotros lo estamos mirando por satélite y los pobladores lo están mirando lo más cerca posible. Lo que pasa es que no se puede ingresar ni siquiera a caballo”, explicó.

En la jornada de ayer el ministerio de Desarrollo Sostenible de la Nación, reportó varios focos activos en: Salta, Corrientes, Buenos Aires y Mendoza registraban hasta ayer focos activos de incendios forestales, según informó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (Snmf) que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En esta provincia, el foco activo se localiza en Mercedes (Laguna Fernández).

Sobre el incendio que está activo desde el pasado viernes en una zona del Iberá, las autoridades provinciales dicen que no reviste gravedad. Tampoco saben cómo se inició, creen que es por cuestiones naturales.