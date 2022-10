Carritos y locales para zafar de la cocina y tener experiencias gourmet

lunes 17 de octubre de 2022 | 11:00hs.

El auge de las hamburguesas llegó hace rato y no prevé volver atrás dado que cada vez hay más demanda por parte de los consumidores que no sólo buscan evitar cocinar, sino también disfrutar de sabores gourmet y preparaciones personalizadas en su cena.

Un caso puntual es el de Müma Smokery, la sandwicheria propone “Humo en carnes”, principalmente cerdo, vaca, pollo y salmón. Aunque en sus inicios -en el 2020- no ofrecían hamburguesas encontraron una virtuosa diferencia para comenzar a prepararlas. “Las hamburguesas no son el principal producto del local. De hecho no abrimos con hamburguesas en el menú y me encontraba reacio a colocarlas justamente porque hay demasiadas hamburgueserías”, explicó el propietario Marcelo Durán.

“Pero al tiempo pasaron dos cosas: la presión social de los clientes propios de Müma que me exigían las hamburguesas ahumadas porque todos los días me reclamaban tenerlas, y entender que teníamos un valor exclusivo y diferencial que es el humo”, destacó en diálogo con este medio, haciendo hincapié en ese “elemento irrepetible y difícil de replicar o copiar que es el ahumado de leña de 8 horas para los medallones de carne”.

La diferencia también reside en la previa de “madura la carne con un proceso llamado soluto isotónico que es una patente productiva registrada de Müma Smokery”, comentó el propietario del local ubicado por la avenida Roque Pérez. “Nuestra fortaleza comercial radica en el poder de que somos únicos por razones técnicas (el humo) y además por el poder de fuego que tiene nuestra marca junto al trabajo de Branding”, distinguió.

Su menú consta con tres tipos de hamburguesas ahumadas a $1200, de las cuales la más pedida es el blend de bondiola y roast beef con higo y queso azul.

Por otra parte, en el barrio Miguel Lanús se encuentran dos sucursales de Wasabi Food Truck, que comenzó en enero del 2020. “Intentamos nuevas combinaciones, raras por así decirlo, para el público misionero mezclando nuevos cortes de carnes, un buen pan hecho con manteca al 100% y mucha humedad para lograr que sea super esponjoso para que aguante todos los topping del sándwich”, señaló el propietario de los trailers hamburgueseros, Gabriel Romero.

“Si bien tenemos una diversidad de productos, nos centramos en tener mayor variedad en hamburguesas. Nos diferenciamos en la calidad de los productos, pero también buscamos hacerlo en la rapidez del servicio, la estética del negocio y el respeto al cliente”, destacó. En búsqueda de la novedad, las hamburguesas más pedidas suelen ser ediciones especiales del mes junto a la clásica “American Burger”. Los platos arrancan desde $900 con medallones de 140 gramos de carne y papas fritas incluidas. Además, el equipo busca la constante innovación en sus preparaciones por lo que “estamos atentos a las nuevas tendencias y combinaciones de sabores siguiendo las redes sociales, los hashtags y los audios virales”.

“Estamos orgullosos de poder dar trabajo a siete personas, de las cuales cuatro tienen su primera experiencia en el mundo laboral. Vamos a seguir por ese camino”, aseguró el propietario de Wasabi Food Truck.

Además de las experiencias con los carritos y locales gastronómicos, también hay empresas de viandas que realizan promociones de hamburguesas y las ofrecen en forma creciente por las redes sociales.