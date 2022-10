“Toda la medicina está apuntada a evitar lesiones, es algo que se puede prevenir”

miércoles 12 de octubre de 2022 | 3:30hs.

Nació en La Plata, pero en su sangre tira la tierra colorada. Su papá es misionero y vive en Posadas, por lo cual frecuenta bastante estos lares. Previamente a responder las preguntas, pide con amabilidad unos minutos para atender una consulta vía WhatsApp del tenista estrella Juan Martín del Potro, uno de sus pacientes habituales.

Alejandro Rolón (54) es médico radiólogo y antes de emprender viaje hacia lo que será su quinto Mundial, estuvo en Misiones en calidad de disertante en el marco de las Olimpíadas Médicas y de la Salud, que arrancaron el domingo y concluyen este sábado.

El lunes, Rolón fue la figura destacada del simposio llevado a cabo en el Centro del Conocimiento. “Valor del diagnóstico por imágenes” fue el nombre de su exposición, a través de la cual recorrió diferentes casos de su trayectoria para poner en común tratamientos y reflexiones.

El especialista en Diagnóstico por Imágenes Musculoesquelética es director de Himan, centro de diagnóstico especializado en traumatología y deporte, y además presta servicios en el área de Deporte y Traumatología de Imaxe.

En tanto, el mes siguiente toda la atención estará puesta en Lionel Messi y el equipo albiceleste, dado que es el segundo médico de la selección argentina de fútbol. La salud de Leo y de otras figuras, como Ángel Di María y Paulo Dybala, recientemente lesionados (ver suplemento Más) estará en sus manos.

“Mi papá es posadeño y si bien no vivo con él desde muy chico, he venido siempre y ayer -por el lunes - me sorprendió ver lo lindo de Posadas y el auditorio lleno”, comenta a modo de carta presentación en la entrevista con El Territorio, en el primer piso del Hotel Urbano.

¿Cómo llega a involucrarse tanto con el deporte profesional?

Me formé en el Hospital Italiano de Buenos Aires como radiólogo especialista en Diagnóstico por Imagen. En un momento transformé mi formación. A partir de la combinación de resonancia y ecografía empecé a gestar esta subespecialidad músculoesquelética que en el año 98 era encontrar una nueva modalidad. Hoy es una forma bien clara de trabajar sobre una especialidad, pero a través de todos los métodos por imagen. No es ahora el ecografista el que hace de riñón, embarazo o músculo, sino que ven la rodilla con el método más sutil y poder manejar todos los métodos.

A partir de esa formación deportológica y con la ecografía como primera lanza, me he ido metiendo cada vez más en el mundo deportivo médico porque la mayoría de las lesiones que a todos les aquejan son los nervios por lesión muscular. Es un gran problema y muy difícil por el nivel de exigencia que tiene el deporte de alto rendimiento.

¿Hay algún porcentaje que represente lesión muscular en el deporte de alto rendimiento o bien el amateur?

Va variando de acuerdo al deporte, pero en el fútbol creo que es cercana al 30%. Hay una estadística de la Uefa (Unión Europea de Fútbol) hace dos años que provocaba una pérdida económica por 200 millones de euros por año por baja deportiva o baja laboral por lesión muscular. Si bien cada vez la tenemos más controlada, es una lesión que, al haber mayores niveles de exigencia y mayor frecuencia de partidos, sigue siendo esquiva.

El vóley femenino a pleno en las Olimpíadas Médicas. Foto: MATÍAS PERALTA

Cuando está la lesión del ligamento cruzado, hay seis meses que no podés jugar. En cambio, la lesión muscular te limita por menos tiempo. Los kinesiólogos son una pieza fundamental en la estructura médica.

¿Cómo está compuesto el equipo médico de la Selección?

Somos un equipo de nueve profesionales, el principal es un traumatólogo deportólogo. Empezamos siendo un kinesiólogo, dos médicos y un masajista y así se fueron sumando. Hoy al Mundial vamos cuatro o cinco médicos, un nutricionista y un masajista, probablemente seamos diez.

Yo estoy en la Selección como segundo médico desde 2006, Qatar va a ser mi quinto Mundial.

¿Todos los días se hacen sesiones de kinesiología o solamente en casos específicos?

Casi todos los días y mucha cantidad. Van variando porque vienen con algún dolor previo, por lo general tendinoso o muscular. Hay una rotación con seis camillas dispuestas en cada viaje.

Nos ocupamos de preparar bañeras de hielo para las recuperaciones. Yo llevo ecógrafo portátil. Llevamos dos cocineros-mozos, un barbero, varios periodistas y alguien que se encarga de las redes. Esa delegación también tiene sus indigestiones o dolores y estoy a disposición como segundo médico, entre las tareas generales. Además voy al dóping, que es más administrativo, resolver el hielo y la hidratación de los jugadores, hago las resonancias y ecografías, o los procedimientos intervencionistas.

Infiltrar en un jugador diferentes sustancias de terapias biológicas, como plasma rico o un anestésico antes de jugar, es una práctica frecuente y se hace con una ecografía para ser 100% precisos. Toda esa parte me toca a mí.

Un momento crítico sería recomendar reposo o una pausa en la actividad. ¿Le pasó?

Sí, es inevitable. La cabeza del equipo es Daniel Martínez y entre los dos tomamos una decisión diagnóstica-terapéutica. Hay un vínculo muy estrecho con el cuerpo técnico, el cuerpo médico y los jugadores.

¿Cuándo viajan a Qatar?

Todavía no tenemos claro, yo calculo que los primeros días de noviembre. Como hay muchas lesiones en estos días, no sé cómo es la distribución para ir llegando. Creo que no nos encontramos en Argentina. Sí sé que hay un partido alrededor del 10 de noviembre en Qatar. Hay que dejar toda el área previamente preparada para cuando lleguen los jugadores.

¿Qué herramienta clave lleva? El ecógrafo portátil…

A Brasil y Rusia una empresa de ecógrafos me prestó un resonador único y tenía la posibilidad de llevarlo a Qatar, pero por una cuestión logística no se da. Igual tenemos resuelto dónde hacer las resonancias magnéticas allá, por eso no voy a viajar antes. Ya hay un par de kinesiólogos que están con los jugadores desde los clubes.

Las fechas de los torneos internacionales son muy justas, así que no tenemos muy claro. El 16 de noviembre jugamos contra Emiratos Árabes, así que por esa fecha ya estaremos allá.

¿Hay recomendaciones que giran en torno a qué hacer y que no 48 horas antes del partido? Tiempo atrás (Daniel) Passarella les prohibía las relaciones sexuales antes de jugar...

Casi todos son mitos. Los jugadores son híperprofesionales, no regalan nada. Yo, que estoy hace muchos años, veo que cada vez se han ido profesionalizando más. Es muy sano, si no, no se llegaría a estos niveles. Implica ser inteligente, disciplinado, ordenado en la alimentación, en todo. No me imagino la necesidad de estar dos días y salir.

Además, tenemos un líder, del cual no hay mucho para decir porque es todo conocido, Messi es un líder positivo. Se levanta temprano, va al gimnasio.

¿Es muy disciplinado Messi?

Es muy disciplinado, si no, no estaría donde está.

¿Trabaja también con otros deportistas profesionales?

En mi vida profesional atiendo mucho, no pasa sólo por la selección que es cuando viajo o ahora que tengo un mes y medio metido en el Mundial. Tengo mi centro con un grupo que hacemos diagnóstico músculo-esquelético y atiendo desde hace muchos años a gran parte del deporte profesional de Argentina: clubes de fútbol, rugby, tenis. Casi todo el grupo participa en el hockey y en vóley. En todos los deportes he tenido la suerte y el orgullo. He tenido que estar en la final del US Open que me invitó Del Potro cuando jugó con Djokovic, o cuando Nalbandián me invitó al partido que le ganó a Federer en Madrid en 2006.

Desde hace muchos años estoy muy vinculado al deporte de alto rendimiento. Esto de que Dios es argentino pero atiende en Buenos Aires es verdad. El deporte no es una pata menor y se han visto los resultados de nuestro país en rendimiento deportivo, sacando el fútbol que es un fenómeno diferente.

Por suerte cada vez se hace más deporte y hoy por hoy la medicina está apuntada a evitar la lesión.

¿Se pueden evitar las lesiones?

Cuando el cuerpo no está preparado para la intensidad que se le está pidiendo, se lesiona; al margen de situaciones fortuitas como una fractura. Los desgarros, la tendinitis y hay muchas lesiones articulares como los ligamentos cruzados, que con algún programa de cuidados previos se evitan. Ahora se está por evitar el cabecear en secciones juveniles.

Creo que se van a ir agregando una serie de actividades para fortalecer sectores que cuando uno no fortaleció de chico, padece de grande. Un deportista recreativo, que no elonga y no hace una precompetitiva para empezar la actividad, es muy posible que se lesione.

¿Qué lesiones ameritan cirugía?

Roturas ligamentarias, fractura de meniscos, inestabilidad del hombro. La indicación quirúrgica no es tan matemática en todos los casos, pero hoy la prevención, las terapias biológicas y los kinesiólogos mantienen la adecuada salud o recuperación de las lesiones deportivas.

Cuando un jugador de fútbol se retira por alguna lesión, ¿tiene secuelas el resto de su vida?

Hace 30 años estoy en lo deportológico y agarré el coletazo de los del 86; a (Gabriel) Batistuta también lo atendí. Y ha ido cambiando mucho la prevención y evitar prácticas médicas indebidas como la infiltración con corticoides, porque mal utilizada es muy nociva para las articulaciones, ha hecho que el posdeporte de alto rendimiento sea mucho mejor. Antes casi todos los jugadores tenían prótesis de rodilla o cadera, o vivían con dolores articulares.

Hoy un deportista de alto rendimiento, (Javier) Mascherano o (Pablo) Zabaleta, no sufren esos dolores musculares posretiro.

¿Hubo una madurez en ese aspecto?

Sí, más hacia la prevención. Las imágenes que se utilizan cuando se ve la lesión las vemos con aspectos preventivos. Hoy una de las cosas que más vemos es la sobrecarga muscular y diagnosticarla evita muchas veces que se produzca un desgarro. Trabajar con un criterio clínico-imagenológico probablemente sea una lesión que en dos o tres días de trabajo diferenciado permita volver a la normalidad el músculo o tendón.