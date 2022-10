Le sumó plata a su cosecha

viernes 07 de octubre de 2022 | 6:01hs.

En su ingreso, el misionero remontó el duelo ante los brasileños en la final, pero no alcanzó para llevarse la de oro.

El esgrimista misionero Augusto Servello logró ayer una nueva medalla en los 12º Juegos Sudamericanos Odesur. Esta vez fue la de plata y acompañado, ya que junto a sus compañeros de selección logró subirse al podio en florete por equipos.

El lunes, en su presentación, había sido campeón sudamericano en florete individual al vencer en la final al olímpico brasileño Guilherme Toldo por 15 a 9.

Ayer, en tanto, el equipo argentino integrado por Servello, Dante Cerquetti, Nicolás Marino y Santiago Lucchetti, llegó hasta la final, pero no pudo con Brasil y obtuvieron la medalla plateada al caer en un cerrado 42 a 45 con remontada de Servello en el final.

De esta manera el nacido en Posadas, criado en Buenos Aires y actualmente residiendo en Boston, Estados Unidos, cerró un gran sudamericano.

El posadeño fue el gran protagonista el lunes, al darle oro al esgrima.

“Hace ocho meses me fui a vivir a Estados Unidos, a Boston”, le contó a tycsports.com el tirador argentino, quien explica la decisión: “Fui a buscar una vida mejor para entrenar y para trabajar. Me ofrecieron ser asistente de coach en un club donde está mi actual entrenador y me ofreció entrenarme, es muy bueno, es actualmente el entrenador de florete de Harvard”.

“Fui a Estados Unidos buscando un objetivo de ser mejor, ser de la elite, y vi la oportunidad de poder mantenerme afuera y poder entrenar bien. Esa fue también una clave”, cerró Servello.

La historia de Servello, quien destaca que se siente misionero, es particular. Nació el 1 de diciembre de 1999 en Posadas, pero a dos semanas de ser adoptado, se fue a Buenos Aires. Empezó esgrima en el Centro Naval de Olivos, pero luego pasó a Geba. Brilló en torneos internacionales en categorías formativas.

En cadetes y juveniles siempre compitió desventaja por ser prácticamente un año menor que sus rivales pero eso al margen de amedrentarlo formó su carácter. Y en Junior fue campeón de la Copa de Mundo en el 2017 en Guatemala, entre varias conquistas internacionales. Augusto desde los 12 y en los años posteriores de su adolescencia comenzó a ir a Europa para mejorar su esgrima y prepararse, obteniendo entrenamiento fundamental para su carrera, pero que también lo ayudó a formarse como persona. Tras los JJ.OO. de Tokio una invitación de un club situado en Boston en los EE.UU. hizo que Augusto arme nuevamente las valija.

En Boston, Servello cambió su esgrima, una nueva técnica lo hizo ser un nuevo tirador, en un principio fue complejo para él, pero el click llegó en la ciudad de Minneapolis por los Summer Nationals Div1, desde ahí todo fluyó para Augusto que en julio fue 15º en el Mundial de Egipto y esta semana cosechó oro y plata en los Odesur.