¡Cuidado con YouTube! Descubren un malware, capaz de robarte información privada

miércoles 05 de octubre de 2022 | 9:15hs.

El malware puede esconderse en cualquier parte y cada cierto tiempo, los ciberdelincuentes que quieren robarte tus datos personales encuentran métodos cada vez más creativos e ingeniosos para tratar de engañar a los usuarios.



Tal y como apuntan desde Android Police Asec, una compañía especializada en ciberseguridad, ha encontrado un virus que lleva por nombre RedLine capaz de robarte información privada mientras navegas por YouTube. De momento parece que RedLine está actuando en vídeos de trucos o tutoriales para ser un mejor jugador de Valorant, entre muchos otros juegos que han aumentado su número de fanáticos en estos últimos tiempos como FIFA, Final Fantasy XIV, APB Reloaded, Lego Star Wars, CrossFire, DayZ, Spider-Man, Farming Simulator, Farthest Frontier, Forza, Sniper Elite y otros. Pero la práctica podría extenderse rápidamente a cualquier tipo de videos en YouTube.

El virus se oculta, por ejemplo, en un vídeo que te ofrece algunos trucos para mejorar como jugador y en determinado momento te salta un enlace relacionado llamado "bot de autoapuntado".

Aunque el nombre puede no parecer raro, cheatinstaller.exe, lo raro es que cuando el usuario hace click sobre el instalador, automáticamente se abre una puerta de entrada a RedLine para que configures y accedas a tu información privada: contraseñas, tarjetas de crédito, información guardada para formularios e incluso puede robar cuentas criptográficas como Armory, AtomicWallet, Ethereum y mucho más.

Cada vez es más normal encontrar malware escondido en lugares comunes y todo parece un campo de minas. Entonces, ¿Cómo puedes protegerte? Sencillo: no hagas click en los enlaces aleatorios que se encuentran salpicados durante un vídeo o en los comentarios de YouTube.

¿Qué puedo hacer para no ser hackeado?



Evitar las descargas provenientes de links incluídos en los videos de esta plataforma. Por eso, es importante que extremes las precauciones y no accedas a nada desde fuentes que no son de tu total confianza, desde enlaces sospechosos o si no tienes la total seguridad de lo que estás haciendo. Incluso en aquellos videos que te prometen rankear como el mejor jugador de videojuegos.

También sería bueno que instales un buen antivirus.