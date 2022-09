Almaceneros: el desafío de seguir trabajando pese al contexto económico

martes 27 de septiembre de 2022 | 16:08hs.

A lo largo de la historia, el almacén fue el espacio donde el vecino encontró todo para su hogar y para el bienestar de su familia. En la actualidad -y por varias normativas-, los productos que ofrecen pertenecen a rubros más acotados, principalmente el alimenticio y de limpieza. A pesar de que los años hicieron cambios, el almacén del barrio es el lugar donde además de conseguir todo para el almuerzo, por ejemplo, se logran vínculos de amistad que entienden la situación de cada familia. En un país donde la economía es muy inestable, contar con una mano amiga dentro del barrio se vuelve hasta necesario para poder paliar las sucesivas crisis.



Uno de los almacenes que vivió varios vaivenes económicos es el de Ismael Ortigoza, quien junto a Darío Rodríguez comentó a El Territorio que este año ven cómo la gente cambió de hábitos para poder llegar a fin de mes.

“La gente lleva comestibles, es una prioridad. Estamos ante una situación caótica y yo creo que los almaceneros están volviendo a resurgir, porque la gente está volviendo a sus almacenes a buscar precio. A pesar de todo existe algo del fiado para el vecino de confianza y eso es lo que nos adelanta un poco a los grandes supermercados. Yo todavía sigo madrugando para buscar precio, lo más importante es no parar y seguir a la par de la economía”, indicó Ortigoza.

En tanto, Rodríguez agregó: “La gente busca mucho las segundas marcas, antes querían ciertas marcas y ahora buscan lo más económico. La reposición es muy costosa y muy difícil y eso es lo que hace que se tenga marcas totalmente desconocidas, que es lo que está invadiendo el mercado, porque es lo que se consigue y que hay”.



Como hace ya 30 años, para paliar la crisis existe la bolsa solidaria, que busca acercar a los clientes del Centro de Almaceneros los productos de primera necesidad a un precio más bajo.

“En la canasta económica hay ocho productos, siempre son los mismos, pero se puede cambiar por otra cosa que sea del mismo importe de lo que está en la bolsa. Subió el precio, empezamos hace muchos años con 280 pesos, pero nosotros le seguimos a la economía y ahora el precio es de 1.060 pesos”. Otra de las opciones que regresó es la de la venta de los productos sueltos, en la que cada cliente decide qué cantidad de arroz, por ejemplo, va a llevar a su hogar.

Desde hace varios años que los almaceneros también se enfrentan a la competencia desleal de los supermercados mayoristas, que venden al almacenero y al público en general los productos al mismo precio. Por eso, año a año piden que los mayoristas piensen en el almacén de barrio y ofrezcan un descuento a los almaceneros.



Lleva una bolsa

En mayo del 2020, la Legislatura misionera aprobó una ley que prohibirá el uso de bolsas de plástico no biodegradables en toda la provincia de Misiones. El objetivo de la normativa es promover la concientización acerca de la utilización de materiales biodegradables y proteger los ecosistemas afectados por la contaminación.

La normativa que elimina las bolsas de plástico de un solo uso en la provincia dio un tiempo de dos años para que los comercios empiecen a adoptar medidas alternativas, pero esa normativa todavía no está vigente.

Desde el centro de almaceneros indicaron que gastan alrededor de 80 mil pesos por mes en bolsas de plástico para poder abastecer a sus clientes. “Nosotros le pedimos a la gente que traiga su propia bolsa todos los días, pero no hacen caso. Empezamos a cobrar como para que tomen conciencia y también tenemos bolsas de tela para que lleven y traigan esas”, explicó Rodríguez.



Sin dudas es un material que además de dañar el medioambiente genera gastos para los comerciantes, que ven golpeado su bolsillo con un gasto innecesario. z