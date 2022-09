Nación oficializó para Edenor y Edesur el cuadro tarifario

viernes 23 de septiembre de 2022 | 6:04hs.

Energía de Misiones (Emsa) analizará hoy cómo aplicar la quita de subsidio ratificado por Nación ya que ayer, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó los cuadros tarifarios correspondientes a los usuarios residenciales de ingresos medios de las distribuidoras Edenor y Edesur.

Por lo tanto, allí comenzaron a estimar el impacto para quienes deben pagar la tarifa plena, en caso de consumir más kilovatios del tope establecido de 400 kilovatios, para zonas con gas natural.

En cuanto a Misiones, desde Emsa están esperando para definir desde hoy cómo se establecerá finalmente la quita de subsidio a todos los usuarios. Por ahora, el período correspondiente a agosto que vencieron o vencen este mes -esto de acuerdo a la zona-, aún no registró cambios respecto al mes anterior.

Por lo tanto, se deberá determinar para el período en curso que vence en octubre. Allí los usuarios recibirán la notificación de cuánto implica la tarifa por cada kilovatio que se exceda del tope establecido.

Como se recordará, para Misiones se estableció un consumo máximo de 550 kWh y desde ahí, los usuarios deberán pagar la tarifa plena; es decir, sin subsidios.

Este nivel de consumo suele superarse durante el verano por eso el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad había solicitado elevar el tope a 750 kWh en el verano y luego, en invierno bajar a 550 kWh. Pese a que tuvo el acompañamiento de sus pares de otras nueve provincias, todos integrantes del Norte Grande, la Nación no contempló tan pedido.

En el Boletín Oficial

Ayer el Enre publicó en el Boletín Oficial de la Nación, los cuadros tarifarios de Edenor y Edesur, oficializando el incremento para estos usuarios que superen los 400 kWh/mes. Allí se detalla que el 81% de los hogares prácticamente no registrarán subas.

La medida se dispuso a través de las resoluciones 434/2022 y 435/2022, en las que también se indicó que las dos compañías deben informar en las facturas en forma discriminada los cargos variables, tanto para los primeros 400 kWh como para los excedentes a ese tope.

La escala de los valores de los cargos variables para los consumos superiores a los 400 kWh fue detallada en los anexos de las resoluciones, y representa un ajuste respecto de los valores inferiores al tope, que va del 40,9 al 49,9 por ciento.

En las resoluciones también se modifica la tarifa media de las dos compañías fijadas en la anterior resolución del 7 de septiembre, que pasa a ser de 8,753 pesos por kWh en el caso de Edenor y 8,808 pesos por kWh en el de Edesur, con incrementos del 2,82 y 2,58 por ciento, respectivamente.

Por ejemplo, dado que solo se paga tarifa completa por el consumo superior a los 400kWh, una factura con consumo de los 500 kWh por mes pagará los primeros 400 kWh a 4,72 pesos, lo que equivale a 1.890 pesos, a lo que se suman los 100 kWh extra por los que se pagará 7,075 pesos ($710 adicionales). El total ascendería a 2.900 pesos por mes, incluyendo los cargos fijos.

En las medidas, se incluye además a las dos distribuidoras a que, en base a las modificaciones establecidas, calculen el monto del subsidio correspondiente, “el que deberá ser identificado de manera destacada como ‘Subsidio Estado Nacional’ en la sección de la factura que contiene la información al usuario”.

Edenor y Edesur deberán publicar dentro de los cinco días corridos el cuadro tarifario de los usuarios residenciales Nivel 3 vigentes al 1 de septiembre de 2022, en por lo menos dos diarios de mayor circulación de su área de concesión.

Los nuevos valores tarifarios

La resolución 434 establece los valores de los cargos variables que excedan los 400 kWh mensuales para los usuarios de nivel 3 de Edenor, que pasarán a ser de 7,075 pesos por kWh para el rango de 401 a 450 kWh, un 49,9 por ciento más que el valor correspondiente a los consumos de los primeros 400 kilovatios.

Para consumos mayores, los valores pasan a ser de 7,192 pesos por kWh entre 451 y 500 kWh (48,7 por ciento), 7,234 entre 501 y 600 kWh (48,3 por ciento), 7,927 entre 601 y 700 kWh (42,3 por ciento), 7,918 entre 701 y 1400 (42,3 por ciento) y 8,113 para más de 1400 kwh (40,9 por ciento).

La resolución 435 dispone ajustes similares para los usuarios de Edesur.

En el marco de la segmentación tarifaria en base a niveles de consumo, se estableció un recorte gradual de los subsidios para los usuarios de alto ingresos, a razón de un 20% del recorte total en el bimestre septiembre-octubre, un 40% para noviembre-diciembre y el 40% restante a partir de enero de 2023. En el caso de los usuarios de ingresos medios (nivel 3), esos recortes sólo operarán para los consumos que excedan los 400 kwh mensuales, manteniéndose el subsidio para los consumos debajo de ese umbral.



En cifras

$ 2.900

Pagaría el próximo mes una familia bonaerense que consuma unos 500 kw según las subas dispuestas por el Enre

49,7%

Es una de las subas máximas que se aplican a usuarios de Edesur que pasen de los 401 kwh a los 450 kwh.

20%

Es el recorte de subsidios para el bimestre septiembre-octubre. En tanto se aplicará un 40% de quita para noviembre y diciembre. Y un 40% más a partir de enero.



La clasificación de los usuarios y los subsidios

A fines de agosto, según datos oficiales, el Nivel 1 (mayores ingresos y gente que no solicitó su registración) alcanzaba a 269.725 usuarios; el 2 (menores ingresos; provisoriamente se incluirán beneficiarios de la tarifa social), eran 2.880.090 usuarios y el 3 (ingresos medios) sumaba 2.599.550.El planteo que hacen a Energía las distribuidoras y las cooperativas es que, en promedio, alrededor del 50% de los usuarios perderían los subsidios, volumen que está presionado por la cantidad de usuarios que no se anotaron en el registro. Las empresas que deben facturar entienden que en ese grupo hay usuarios que no están en condiciones de pagar más y que, si no se anotaron, es porque no pudieron o supieron hacerlo. Le piden a Energía que, hasta que se pueda ordenar el esquema, la gente que no se inscribió quede como de ingresos medios, para que las subas sean menores.