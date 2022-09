Plantean que ante detección de droga en la escuela, debe haber denuncia

viernes 23 de septiembre de 2022 | 0:45hs.

La “Guía de orientación para la intervención educativa en situaciones relacionadas al consumo de sustancias” comenzó a ser analizada ayer con diversas instituciones para su actualización.

Esto se da ante distintos casos ocurridos en el último tiempo de detección de consumo de drogas, legales o ilegales, en las escuelas.

La premisa planteada fue la de la inclusión, reconocer al menor de edad como sujeto de derecho, ahondar en el compromiso institucional y de los adultos y que el chico no pierda contacto con la escuela. Bajo esos parámetros se presentó un borrador puesto a consideración de los participantes en los que podrán agregar ideas o pedir cambios hasta el 14 de octubre, cuando comenzará la redacción del documento final.

Uno de los objetivos dispuestos en este borrador de la guía de intervención para los establecimientos educativos es la importancia de la denuncia a las fuerzas de seguridad (con reserva de la identidad del menor) ante la aparición de drogas en la escuela.

Se resalta la importancia de la confidencialidad de los datos con los que se cuenta. La serenidad en cuanto a la forma de abordar la situación, el registro de todo lo actuado y la rápida comunicación a la familia, responsable o tutor.

También hay puntos de actuación especiales sobre cómo proceder si se sospecha que entre el alumnado hay un consumidor habitual de sustancias y qué hacer ante la venta de estupefacientes dentro o fuera de la escuela.

La idea, una vez aprobada la guía, es que llegue a todas las instituciones educativas de Misiones, públicas o privadas, a través del Ministerio de Educación que participa en la elaboración del documento junto al Ministerio de Salud, el Ministerio de Prevención de Adicciones, la Policía de Misiones, el Poder Legislativo y Judicial, entre otras instituciones.

Oportuno

“Nos parece oportuna la revisión y también son tiempos distintos los que atravesamos con situaciones puntuales por atender”, explicó al respecto Samuel López, ministro de Prevención de Adicciones.

Sostuvo además que les preocupa la asiduidad de pedidos de intervención por parte de las escuelas ante consumo de sustancias que pueden ser lícitas como el alcohol y el cigarrillo y otras que no. En ese punto resaltó que ayer debieron intervenir en el caso de una menor de 15 años de Hipólito Yrigoyen con problemas de consumo y que ya había perdido contacto con la escuela.

“En este último período los lugares que más visitamos son las escuelas públicas y privadas, atendiendo a las demandas puntuales que van surgiendo. Cada caso particular es de gran importancia para nosotros y donde hay un niño o un adolescente siempre hay un sujeto de derecho”, dijo López a El Territorio.

El funcionario destacó que la mirada que propone la guía es “por todos los medios sostener al niño o adolescente en la escuela, no con una mirada punitiva, que juzga o sanitaria, sino con un abordaje integral” y aclaró que la guía es exclusiva para situaciones donde estén presentes sustancias legales o ilegales. “En el caso de estas últimas se tiene que dar intervención al área de Drogas Peligrosas de la Policía y la idea es orientar en la intervención a la comunidad educativa, pero con la premisa de contener al chico en la escuela, no expulsarlo del sistema educativo sino actuar a tiempo”.

López insistió en la importancia de la escuela dado que la consideró como la “red de sostén más importante” después de la familia. “Y en esta guía lo que buscamos también es incluir a las familias como parte activa en las decisiones o acompañamiento de los niños”, señaló.

Además hizo mención a la importancia del rol del educador, que muchas veces pide intervención o charlas en las escuelas pero no se involucra en la problemática.

“Cuando nos llaman nosotros le decimos ‘queremos trabajar con los adultos responsables de las escuelas’ y después ir a los adolescentes. Si no no tiene sentido generar un trabajo con el chico si el referente adulto no sigue la misma línea que nosotros tenemos”, explicó.

Por último se refirió a la importancia del abordaje precoz, dado que para que exista adicción es largo el camino que debe recorrer la persona. “Hay pasos previos como la experimentación, entonces la idea es actuar y cortar a tiempo y no minimizar los consumos pero tampoco horrorizarnos si aparece la sustancia. Básicamente tiene que ver con esa mirada, proteger al adolescente y acompañarlo en su desarrollo bio-psico-social”, finalizó.