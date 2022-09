El peor descenlance para la mascota de Nicole

viernes 23 de septiembre de 2022 | 6:00hs.

“Toda una familia triste. Shiva te esperamos. Te extrañamos. La noche duele cuando no sabemos cómo ni con quién estarás, si estas muy asustada, sufriendo”, escribió Nicole Neumann cinco días atrás en su cuenta de Instagram y pidió ayuda a sus vecinos para encontrar a su perrita perdida. En tanto ayer, comunicó una triste noticia en un sentido posteo donde agradeció por la colaboración y lamentó el desenlace que no quería considerar ni en sus pensamientos. La modelo y sus hijas habían llenado sus respectivos feeds con fotos de su mascota, y lamentablemente supieron que la perra falleció. En diálogo con Teleshow dijo: “Aparentemente se ahogó en la laguna, la verdad es que no quiero escarbar más. Es mucho dolor”.