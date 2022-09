Todos los detalles de “Arma Mortal 5”, que trae de vuelta a Mel Gibson

viernes 23 de septiembre de 2022 | 6:00hs.

Ya pasaron 35 años desde que aparecieron por primera vez Mel Gibson y Danny Glover como Martin Riggs y Rogert Murtaugh, el dúo de policías más divertidos y populares de aquella época en Arma Mortal. Aunque eran antagónicos en su forma de proceder, ambos lograron una conjunción que fue tomada por modelo por las nuevas parejas de policías como el fue el caso de Bad Boys, por solo mencionar una.

Fue una de las buddy cop movies (Policías compañeros, como aliados) que reconfirmó el género y entregó una historia sólida llena de acción, humor y también conflictos personales. Pero claro, los años han pasado y también mucha agua bajo el río en la carrera de ambos actores.

Lo que parecía ser el final definitivo de la saga no fue tan así y se anunció que habrá una quinta entrega, esta vez con algunos años más encima. Gibson ya tiene 66 años mientras que Danny Glover 74. La última película fue estrenada en 1998 y desde ahí no hubo más novedades.

La noticia nos lleva ahora a Arma Mortal 5 que ya tiene listo su guion. Richard Donner, director de las entregas anteriores, era quien se iba a poner detrás de escena para llevar a cabo este proyecto pero lamentablemente falleció el año pasado.

Fue así como el mismo Mel Gibson entró en acción y se puso al hombro esta producción. Así lo expresó el actor de Corazón valiente al sitio JoBlo.

“Está en proceso. Es una de esas cosas por las que es una obviedad que se terminará haciendo, si me preguntas. Trabajé en el guion, que, por supuesto, fue iniciado por Donner y él y un chico tenían una plantilla bastante buena”, declaró Gibson y agregó: “Donner, por supuesto, falleció. Y luego me senté y terminamos el guion y me divertí mucho trabajando con Richard Wenk, el escritor. Es un texto bastante bueno. Indagué mucho en él. Creo que lo que lo retrasó es que en Warner están con muchos cambios... ya sabes... este tipo fue despedido, y otro tipo se hizo cargo de Discovery y todo eso”.

“A veces te pierdes en la confusión mientras intentan reagruparse y ordenarse. Pero vendrá. No estoy muy seguro de cuándo, pero sucederá”, concluyó Gibson sin dar una fecha exacta del comienzo de las filmaciones del nuevo film.

Mel Gibson se sentará en la silla vacía que dejó tristemente Donner pero también confirmó que regresará como Martin Riggs y, aunque todavía no confirmó su participación, se espera que Glover nuevamente se convierta en Roger Murtaugh. Cabe agregar que Gibson formó parte de la lista negra de Hollywood luego de declaraciones xenófobas de tono antisemita de las que pidió disculpas. Su justificación fue que todo fue consecuencia de su adicción al alcohol pero tampoco pareció que convenció esta explicación.

Arma mortal y toda la saga están disponibles en HBO Max.