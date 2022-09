Juzgan a pastor evangélico acusado de abusar de una niña en el hogar que administraba

jueves 22 de septiembre de 2022 | 10:15hs.

Casi dos décadas después de haber sido denunciado y tras permanecer prófugo alrededor de cinco años, un pastor evangélico está siendo juzgado por abuso sexual de una niña que al momento de los hechos (2004) tenía 13 años y vivía en un hogar de menores situado en la localidad de San Vicente, en el que el acusado era administrador junto a su esposa.

El debate oral se desarrolla desde las 8.30 en el Tribunal Penal Uno de Oberá. Baldomiro Runge (56) está sentado en el banquillo bajo los cargos abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de guardador y ministro de culto, abuso sexual simple y amenazas en concurso real. Es asistido por los abogados particulares Sebastián González y Vicente Halfonso, en tanto que la acusación está a cargo de la fiscal Estela Salguero.

De acuerdo a la elevación a juicio formulada por el fiscal de Instrucción Tres, Rodolfo Cáceres, la menor fue abusada una noche que fue llevada a dormir a la casa del acusado, en la cama donde dormían las dos hijas de éste, aunque se repetían con manoseos y situaciones obsenas en el hogar que estaba situado al lado de la iglesia en la cual ejercía de predicador de la palabra de Dios.

En el inicio de juicio, Runge decidió romper el silencio ante los jueces y negó las acusaciones. "Confío en Dios y se que Dios hará justicia", dijo y aclaró que "en estos años jamás me fui de Misiones,", dejando entrever que no estuvo prófugo ni rebelde sinó que las autoridades no lo buscaban, y en ese punto añadió que "tampoco me citaron".

En otro tramo de su declaración el sindicado autor de los abusos apuntó hacia la denunciante, ahora con 31 años, y a quien fue pareja de ésta. "La sacó del hogar, vivieron dos meses juntos y la dejó en la calle, después la metió en un prostíbulo. Cuando me enteré le dije que lo iba a denunciar, dos días después me denunciaron a mí y desde ahí no pude hacer nada", declaró.

Más allá de eso describió que "el hogar siempre estuvo abierto para todas las autoridades de control, muchos funcionarios llegaban, hablaban con los chicos y siempre estuvo todo funcionando bien", y cuestionó "eran muchos chicos conviviendo, cómo es que solamente ella (víctima) me hace estas acusaciones, dónde estan los otros que también me deberían haber acusado".

Para esta jornada está previsto que declaren diez testigos. Los jueces a cargo del debate son Francisco Aguirre, Miguel Moreira y Jorge Villalba, los ultimos subrogantes.

De testigo a denunciante

Visiblemente afectada por tener que revivir los hechos, una mujer que tenía que declarar como testigo se convirtió en denunciante al revelar que ella también sufrió abusos sexuales en manos del mismo evangelista mientras vivía en el hogar. Calificó aquello como "un infierno" que "nunca me permitió vivir tranquila" y admitió que "siento como si fuera hoy el dolor durante el ultraje".

Declaró que los ataques comenzaron cuando tenía 9 años y continuaron con el paso del tiempo, por lo que ni bien pudo buscó una pareja y se alejó del hogar, pero Runge la seguía amenazando, motivo por el cual en su momento había declarado contrario a lo que había sufrido "por miedo". Después de manifestar eso ratificó que fue ultrajada por el pastor y pidió "que se haga justicia".

Se retiró de la sala inmersa en una crisis de nervios y llanto que apenas le permitió llegar al vehículo con el cual se retiró.