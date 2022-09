Agenda repleta de oportunidades para hacer negocios con EE.UU.

jueves 22 de septiembre de 2022 | 5:00hs.

Múltiples oportunidades de negocios y la ocasión para tentar a invertir en la región del NEA y NOA se abre en la gira prevista por los gobernadores del Norte Grande a Estados Unidos, a realizarse dentro de cuatro días, desde el 26 de septiembre al 1° de octubre. Serán parte los diez gobernadores de la región, como el misionero Oscar Oscar Herrera Ahuad. Durante el largo preparativo, quien mejor resumió el objetivo fue el ministro del Interior Wado de Pedro: “La región -NEA y NOA- implica dos tercios del territorio argentino y la idea es potenciar a las diez provincias que tienen lo que el mundo necesita hoy”, dijo hace una semana, cuando trascendieron algunas actividades a desarrollarse y finalmente ayer, se conoció la hoja de ruta con todos los detalles.

Para el lunes 26 a las 11 está previsto, según la agenda a la que accedió El Territorio, el arribo de la delegación en vuelo de American Airlines procedente de Buenos Aires con escala en Miami. Por la tarde, a las 16.30, en la Embajada Argentina, participarán de la reunión los gobernadores y la delegación de la que será parte el ministro de Pedro y el embajador Jorge Argüello. Las palabras de bienvenida estarán a cargo del embajador y del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora que es el presidente pro tempore del Consejo Regional del Norte Grande.

Representará una oportunidad para repasar las actividades previstas junto a los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Jujuy, Gerardo Morales; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Salta, Gustavo Sáenz; de Tucumán, Osvaldo Jaldo y de Formosa, Gildo Insfrán.

De no haber modificaciones, una hora más tarde concretarán el primer encuentro de trabajo con los principales think tanks (cuerpo de expertos) en la Embajada Argentina: “El potencial del Norte Grande en la relación bilateral con Estados Unidos: energía, seguridad alimentaria, minería y reconversión eléctrica”, serán los primeros temas a ser abordados. Estarán presentes en el encuentro los expertos de Wilson Center, Inter-American Dialogue, Council of Americas, Eurasia Group, Fundación NDI (think tank del Partido Demócrata), Fundación IRI (think tank del Partido Republicano), Atlantic Council, CSIS.

El ministro del Interior y el embajador serán los encargados de brindar las palabras de apertura y luego, se transmitirá ante el cuerpo de expertos un video del Norte Grande. Del mismo modo, será el gobernador Zamora quien realice la presentación inicial sobre la temática de la reunión. Allí se concretará la intervención de cada uno de los gobernadores, sobre la realidad de cada provincia, para luego avanzar con intercambio de opiniones y preguntas. A la noche, serán parte de una cena ofrecida por el embajador a los gobernadores, ministro del Interior y el también participante, el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe.

Martes de intensa actividad

El martes 27, la actividad comenzará a las 10, con un encuentro con representantes nacionales ante el Banco Mundial.

A las 13, se realizará un almuerzo de trabajo. En la ocasión todos los gobernadores tendrán la ocasión de tomar contacto con los representantes nacionales ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y autoridades del organismo. La jornada concluirá con una cena en la Embajada con autoridades del Departamento de Estado.

El miércoles

El miércoles 28 según la agenda oficial la actividad comenzará a las 9, con una salida hacia la sede de Amazon Web Services (AWS), que es la plataforma en la nube más adoptada y completa en el mundo, que ofrece más de 200 servicios integrales de centros de datos a nivel global.

Allí se desarrollará una jornada de trabajo sobre “experiencias internacionales en el uso de la nube como herramienta de gestión gubernamental” y “comercialización de productos provinciales a través de Amazon.com”. Las instalaciones de Amazon Web Services se encuentran en Virginia.

Por la tarde, a las 17, está previsto un encuentro en la US Chamber of Commerce (lo que sería una Cámara de Comercio) con autoridades y empresas. Genera mucho interés para hablar de comercio e inversiones en el Norte Grande.

La dinámica del encuentro será similar en cuanto a la apertura, la presentación de lo que significa el Norte Grande argentino y la ocasión para los gobernadores para dar a conocer oportunidades de negocios en cada provincia.

Para el jueves

Para el jueves, se realizarán actividades en grupo de provincias de acuerdo al interés específico. Esa jornada se desarrollará de 9.30 a 11.30 y serán parte los gobernadores de Misiones, La Rioja, Corrientes, en una reunión con Eugenio Díaz Bonilla, director Latin American International Food Policy Research Institute (Instituto Latinoamericano de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias Internacionales) sobre “el papel de las economías regionales en un contexto global signado por la crisis energética y alimentaria”.

Luego, a las 12.30, se programó una visita de toda la comitiva a las oficinas de Space X, para abordar conectividad en zonas remotas e industria aeroespacial.

El viernes

Para el último día de la gira está programado un encuentro que demandará toda la mañana, en la sede de Americas Society (AS), cuya misión es promover la comprensión de los asuntos de la actualidad política, social y económica que encaran América Latina y según destacan, es una organización dedicada a la educación, el debate y el diálogo.

Pertenece a su vez a la Council of the Americas (COA), la principal organización empresarial internacional conformadas por empresas líderes globales. Justamente, luego representará una audiencia con los presidentes y gerentes generales de compañías miembro del AS/COA con operaciones en Argentina y América Latina, inversionistas y otros invitados especiales. Se estiman alrededor de 50 asistentes. Se harán paneles con los gobernadores, en los cuales se presentarían las principales oportunidades de inversión en las distintas provincias.

Tras ese encuentro está prevista una visita a Naciones Unidas y reuniones bilaterales con los miembros del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Uno de los temas de agenda será “la localización de la Agenda 2030 a nivel subnacional: El rol de las economías regionales en el desarrollo sostenible”.

La jornada se completará con la recepción en el Consulado General de la Argentina con inversionistas, científicos, importadores y distribuidores de productos argentinos.

El retorno de la delegación está previsto para el sábado 1° de octubre, a las 23.55, con un vuelo de American Airlines hacia Buenos Aires vía Miami.