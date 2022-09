Este domingo se va a conocer al campeón de la Liga de Puerto Rico

miércoles 07 de septiembre de 2022 | 13:38hs.

El certamen de la Liga Regional de Puerto Rico llega a su punto final, con dos equipos que buscan conquistar el título y encuentros atrapantes para la última fecha en la que además del campeón se conocerá el elenco que clasificará al próximo Torneo Provincial 2023.

Este domingo 11 de septiembre se va a disputar la undécima y última jornada, donde el líder, Atlético Leoni visitará a Atlético Jardín América y en caso de ganar "El León" dará la vuelta olímpica en suelo jardinense. Por otra parte, Atlético Garuhapé, escolta a un punto del líder tendrá un juego especial por destacarse el clásico garuhapeño, será local ante Mandiyú y en caso de ganar el conjunto anfitrión y si no suma de a 3 Leoni, va a gritar campeón ante su eterno rival.

Los partidos se van a jugar a la misma hora, Leoni jugará en cancha de Jardín América, mientras que la cancha Municipal de Garuhapé será sede del clásico de la ciudad.

Cabe mencionar que la fecha se iniciará el sábado con el compromiso entre Esperanza de Capioví y Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya, en tanto que el domingo también estará el duelo entre Belgrano de El Alcázar y 25 de Mayo de Puerto Rico.

Atlético Demisiones de la ciudad de Capioví también tenía chances de ser campeón, pero cayó en la penúltima fecha como local ante Mandiyú de Garuhapé y así perdió la oportunidad de ir por el título, más aún porque en esta última fecha libre no tendrá rival y por lo tanto no tiene posibilidad de sumar puntos.

Cabe además recordar que por la 11 fecha se había adelantado el compromiso entre Papel Misionero de Capioví ante Atlético Hipólito Yrigoyen el pasado domingo 14 de agosto y fue victoria del conjunto papelero por 4 a 3.

Fecha 11

Papel Misionero 4 Atlético Hipólito Yrigoyen 3

Esperanza vs. Asociación Helvecia, sábado 10 a las 20.

Atlético Jardín América vs. Atlético Leoni, domingo 11 a las 16.

Atlético Garuhapé vs. Mandiyú, domingo 11 a las 16.

Belgrano de El Alcázar vs. 25 de Mayo, domingo 11 a las 16.

Libre: Atlético Demisiones

Calculadora a mano

Atlético Leoni tiene 23 puntos, si le gana a Jardín América será campeón, si iguala o pierde deberá esperar el resultado del compromiso entre Atlético Garuhapé (22 puntos) y Mandiyú, donde el elenco garuhapeño será local y si suma de a 3 y no gana Leoni va a dar la vuelta olímpica.

En caso de perder Atlético Leoni en Jardín América y una igualdad en el clásico garuhapeño, tanto Leoni como Garuhapé tendrán 23 puntos, por lo tanto van a definir el